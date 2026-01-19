退伍不退志 新竹後備軍人晉任暨幹部表揚

新竹後備軍人晉任暨幹部表揚典禮。





表彰後備幹部長期投入國防事務推動及協助災害防救工作的辛勞與貢獻，新竹市後備指揮部19日於明新科技大學舉辦「115年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」。市長高虹安出席，並向59位晉任人員及149位獲表揚人員致上祝賀，感謝後備弟兄姊妹多年來在國防事務與地方支援上的付出，成為守護城市與社會安定的堅實力量。

民政處長施淑婷表示，新竹市不僅是科技重鎮，更是肩負國家安全與城市韌性的關鍵節點。市府長期與後備指揮部維持密切合作，透過「動員、戰綜、災防三合一」會報機制，持續深化軍民協力與跨單位整合，讓資源調度與應變指揮更加順暢。未來也將持續精進相關整備與演練，全面提升面對災害及各類突發狀況的整體應變能量，朝向打造更安全、更具韌性的城市目標邁進。

廣告 廣告

民政處表示，此次活動中多位後備軍人幹部榮獲晉任及績優表揚，受獎人員中不乏長年擔任輔導幹部、里長或社團要角者，平時深耕地方、服務鄉里，積極協助推動全民國防教育；在地方有需要時更主動挺身而出，投入各項支援工作，充分展現後備軍人「退伍不退志」的精神與守護家園的堅定信念。

更多新聞推薦

● 北北基計程車2/11~2/22春節加成30元 納入跳表金額