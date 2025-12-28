退伍後持續關懷弱勢、維護城市安定 王明鉅肯定後憲弟兄貢獻

桃園市副市長王明鉅今日上午前往桃園區，出席桃園市後備憲兵荷松協會舉辦第10屆第一次會員大會。圖：市府提供

桃園市副市長王明鉅今（28）日上午前往桃園區，出席桃園市後備憲兵荷松協會舉辦第10屆第一次會員大會。王明鉅表示，後憲弟兄充分實踐「在營是良兵，在鄉是良民」的精神，不僅在各自崗位上表現傑出，也是城市安定、公益服務的重要力量。祝賀新任理事長張峯銓及理監事團隊當選，期許協會持續與市府攜手合作，發揚後備憲兵精神，為城市帶來更多正向能量。王明鉅會中並提醒後憲弟兄們，天氣轉冷應多注意身體保健，鼓勵符合資格者接種流感、新冠及肺炎等疫苗，個人健康不僅是家庭最大的幸福，也是社會安定的基礎。

王明鉅會中並提醒後憲弟兄們，天氣轉冷應多注意身體保健。圖：市府提供

民政局表示，後備憲兵弟兄秉持「一日憲兵，終生憲兵」的信念，除服役期間為國奉獻，退伍後仍持續協助政府推廣全民國防與募兵政策，並長期投入治安維護、防災救災及公益服務。桃園市後備憲兵協勤大隊於106年6月成立，有效補充現役兵力，協助市府辦理農業博覽會、國慶升旗、國慶晚會等大型活動之秩序維護與交通疏導。

民政局提到，後備憲兵弟兄今（114）年亦支援市府及公所辦理中壢、八德升旗典禮、龜山啤酒搖滾音樂節及「2025龍潭迎古董接財神—迎古董踩街嘉年華」等8場活動，動員205人次；也舉辦2場關懷弱勢活動，服務約160人次，關懷對象涵蓋獨居長者、身心障礙者及清寒家庭，透過愛心餐會與送暖行動，持續為社會注入溫暖與正向力量。

