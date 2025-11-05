退伍後首合體！BTS Jimin、柾國「極樂瑞士」全被拍 粉絲暴動嗨翻

記者宋亭誼／台北報導

BTS防彈少年團Jimin與柾國（Jung Kook）退伍後迫不及待合體出遊，兩人將攜手回歸12月3日在Disney+獨家上線的人氣旅行實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季，再度陪粉絲一起踏上青春的冒險旅程。

Jimin與柾國展現爆笑互動及真摯情誼。（圖／Disney+提供）

Jimin與柾國在《ARE YOU SURE?!》第二季僅憑非常有限的預算及一本破舊的旅遊指南，將從瑞士的壯麗山川一路前往越南海岸，展開為期12天的探索之旅，沿途不乏面臨各種挑戰，卻也展現許多爆笑互動與兩人的真摯情誼。

《Are you Sure ?!》第二季主視覺海報。（圖／Disney+提供）

《ARE YOU SURE?!》第二季共8集，自12月3日起每週三更新2集、至12月24日完結，粉絲現在也能於Disney+回顧第一季內容，重溫Jimin與Jung Kook在美國紐約與康乃狄克州、韓國濟州島、日本札幌等地的悠閒時光。這部旅遊實境秀將加入Disney+ BTS防彈少年團的精彩作品陣容，包含共8集的紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》一窺韓流天團成軍十年的歷程。

