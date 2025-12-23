退伍後首次全員來台開唱 N.Flying預告：唱到凌晨不回家

N.Flying期待再與台灣粉絲相見。（Soul N Joy提供）

韓國人氣樂團N.Flying將於下月25日在台北國際會議中心舉行演唱會，是他們完成兵役後，5位成員李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝和徐東成一起來到台北跟N.Fia（官方粉絲名）見面。所以為了感謝大家的支持，今天親自送上問候影片，希望歌迷不要錯過這次台北演唱會。

N.Flying在影片一開始便迫不及待以中文打招呼：「大家好，我們是N.Flying！」充滿活力，接著便是跟最想念的粉絲們互動：「N.Fia知道2026年1月25日是什麼重要的日子嗎？」再說到台北站的演唱會是別具意義：「除了是我們將再次來到台北與大家見面外，也是'＆CON4 ： FULL CIRCLE'的最終站了！」提醒粉絲不要錯過台北場演唱會。

N.Flying感性回顧這一次的巡演，「與各位創造了很多珍貴且美好的回憶，所以特別期待最後一場的演出。」希望大家一定要玩得開心，「台北N.Fia準備好與我們一起嗨到飛起來了嗎？」更事前預告安可安排，放話：「準備你們的尖叫聲及健康的身體，因為我們要準備玩到凌晨都不回家啦！」最後不忘祝福歌迷有美好的一年：「N.Fia要與家人朋友過一個幸福的年末，我們相約在新的一年1月25日，台北TICC見。」

「2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘＆CON4 ： FULL CIRCLE’ in TAIPEI」將於2026年1月25日（日）晚間6點在台北國際會議中心（TICC）登場，票價分別為NT$5,900、NT$4,800、NT$3,900、NT$ 3,500、身障席NT$2,950，目前還有少量票券在KKTIX平台發售，祭出彩排、擊掌、團體合照、台北限定小卡、親筆簽名海報和拍立得等豐富福利，更多活動消息請洽主辦單位官方社群。

