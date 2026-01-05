退伍校官收赴陸管制通知「威脅重罰」 國民黨轟在內部找敵人

行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴陸，並禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。（圖：張柏仲攝）

行政院近日拍板修法擴大規範公務員赴陸，並禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。國民黨立法院黨團回應，不少退伍校官已經接到通知，前往中國大陸地區全面改申請制，並威脅重罰或取消月退俸，此舉已逾越現行法律授權，賴政府無力守護主權，只會擴權在內部找敵人。行政院近日拍板修法擴大規範公務員赴陸，並禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。

行政院會通過「兩岸人民關係條例」部分條文修法草案，對公務員到中國大陸改採全面許可制。草案條文也擴大規範，卸任正副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長，駐外機構館長、副館長以及領有月退俸的校級軍官禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動。

對此，國民黨團表示，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，全面限制退伍軍官去中國大陸地區，不論事由全面改為申請制，並威脅重罰或取消月退俸。此舉已明顯逾越「兩岸人民關係條例」之授權，涉及不當擴權。

國民黨團痛批，當兩岸兵凶戰危之際，賴政府無法守護台海主權，卻只會違法濫權，在內部找敵人，不只無能，更是可悲。面對賴政府違法亂紀的作為，國民黨團必須為基層退伍國軍向賴政府表達最嚴正的抗議。

國民黨團強調，據現行「兩岸人民關係條例」第九條規定，簡任第十職等及警監四階以下未涉及國家安全、利益或機密之公務員及警察人員赴大陸地區，依法不必向內政部申請許可。現在片面全面擴大審查範圍，不僅沒有法令授權，更是侵害退伍國軍遷徙移動的自由。

國民黨團進一步指出，依法行政是政府的義務，濫權限制國人人身自由，就是違憲，就是違法。此舉與違法違憲審判的大法官有何不同？民進黨政府眼中明文的法律都變成參考用了嗎？中華民國要變成獨裁國家了嗎？

國民黨團表示，必須再次提醒賴清德總統、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳，把退伍國軍當共諜全面監控，不斷在內部找敵人、羞辱貶低軍人，只會讓國軍士氣低落，百害而無一利，應依法盡速將國軍加薪預算送進立法院，不僅提振國軍士氣，更可強化國軍實質戰力。