退伍校官赴中全面受限？陸委會急斥不實訊息

▲陸委會澄清，本次《兩岸人民關係條例》修法沒有針對已退伍的校官增加赴中申請制，只有禁止赴中出席「妨害國家尊嚴活動」。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院會日前通過《兩岸人民關係條例》部分條文修法草案，未來公務員赴中國將改採「全面許可制」。國民黨立法院黨團於昨（4）日揭露，不少退伍校官已經接到相關通知，赴中全面改「申請制」，甚至遭威脅重罰或取消月退俸。不過，對此，陸委會澄清，已退伍校官沒有增加申請制，此為不實訊息。

根據藍營黨團昨指出，近日許多退伍基層國軍校級軍官傳出已收到通知，赴中不論事由，全面改為申請制，未來退伍軍官赴中疑受全面限制，甚至遭威脅重罰或取消月退俸。藍營更痛批，此舉已明顯逾越《兩岸人民關係條例》之授權，涉及不當擴權。

廣告 廣告

不過，陸委會昨發布新聞稿澄清：「本次兩岸條例修法對於已退伍的校官赴陸沒有增加申請制，只有禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動」。

陸委會強調，現任簡任10職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可，報載退伍校官赴陸改全面申請制為不實訊息。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

徐欣瑩喊退黨是為救國！他狠翻舊帳：2度分散泛藍選票的真臥底

美國抓馬杜洛恐有後續效應？郭正亮點「叢林國際政治」要開始了

習近平恐仿效美國斬首戰？蕭旭岑揭不太可能：他對台灣有感情