退伍校官赴中國改全面申請制？ 陸委會打臉國民黨團「不實訊息」

陸委會澄清，《兩岸條例》修法只有禁止退伍校級軍官赴中國出席妨害國家尊嚴活動。（資料照）

國民黨立法院黨團今（5日）指控，近期不少退伍校級軍官接獲通知，未來赴中國「不分事由一律改採申請制」，並威脅重罰或取消月退俸。陸委會對此駁斥，強調《兩岸人民關係條例》修正草案，只有禁止已退伍的校官赴中國出席妨害國家尊嚴活動，沒有增加所謂的「申請制」。

行政院去年12月26日通過陸委會擬具的《兩岸條例》部分條文修正草案，修正重點包括進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴中出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動，規範對象增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官。

廣告 廣告

國民黨團今天指控，退伍校級軍官收到通知，赴中國不論事由「全面改為申請制」，稱已明顯逾越《兩岸條例》之授權，涉及不當擴權。陸委會晚間出面駁斥，《兩岸條例》修法對於已退伍的校官赴中沒有增加申請制，只有禁止赴中出席妨害國家尊嚴活動；現任簡任十職等以下未涉密公務員等人員，依現行規定本就不用向內政部申請許可，未來修法也只是跟所屬機關申請許可，「退伍校官赴中改全面申請制」為不實訊息。

限制退休軍官赴中參加政治活動，最早是因為前國民黨立委吳斯懷等32名退將，2016年赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在唱中國「國歌」時站立致敬，輿論譁然。立法院2019年通過《兩岸人民關係條例》部分條文，政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國政治活動，有妨害國家尊嚴行為，最重可剝奪月退俸，被稱為「吳斯懷條款」。

陸委會駁斥國民黨團指控。（陸委會提供）





更多《鏡新聞》報導

中國職棒啦啦隊滿滿「台」味 4位台灣女孩亮相低調未受訪

蔡正元「三中案」唯一有罪要坐牢 邱毅：當馬英九的司法防火牆

賴清德囑咐選嘉義縣長？ 黃榮利被打臉：支持、追隨賴主席不變