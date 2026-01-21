退伍校官赴中改全面申請制？網傳違者恐停止月退俸 實際禁令一次看清

行政院院會去（2025）年12月26日通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，新增規定立委前往中國須先經政府審查許可，並要求立委赴陸期間，若接觸中共黨政軍人員，返台後必須公開揭露相關情形，履行「誠實義務」。然而，近期網傳一張截圖聲稱，依據最新《兩岸條例》修法，退伍校級軍官赴中國不論事由，將全面改為「申請制」，引發民眾討論。經事實查核中心調查指出，網傳截圖具AI生成特徵，錯誤解讀《兩岸條例》修法草案內容，將「禁止退伍校級軍官妨害國家尊嚴」誤導為「赴陸全面申請」。

廣告 廣告

社交平台LINE上近日流傳多份文件內容，大意為依據新修訂的《兩岸人民關係條例》，所有領有月退俸的「退役校級軍官」已被納入「指標性卸任官員」的管制範圍。內容指稱，這些軍官不論退伍多久或是否涉密，若欲前往中國（包含旅遊），均須向原服務單位及國防部提出申請，並經內政部聯審會審查許可始得成行；若違反規定或參與妨害國家尊嚴活動，將面臨停止月退俸或最高1千萬元的重罰。

退伍校官赴陸規定一次看清

查核中心檢視陸委會官網資料，行政院院會去年12月26日通過的《兩岸條例》修正草案，未來公務員赴中將採「全面許可制」。其中，涉密人員、立委及卸任未滿3年的縣市長，若欲前往中國，須經內政部會同國安單位進行審查。針對民選公職人員，草案另新增「透明條款」，規定赴陸期間如有接觸中共黨政軍人士，返台後須公開揭露相關人事時地物。

此外，修法也擴大「國家尊嚴條款」的適用對象與範圍，明確禁止曾任正副總統、高階政務官，以及領有月退俸的校級軍官，前往中國參加損害國家主權的活動。草案明定，相關人員不得對中共旗歌行禮，也不得出席中共舉辦、具有「消滅或矮化我國主權」性質的政治活動，違者最重可被剝奪退休俸。

陸委會發言人梁文傑受訪時表示，此次《兩岸條例》修法並未要求已退伍校官赴陸必須申請，而僅禁止其參加妨害國家尊嚴的活動。因此，網路流傳「未來校級軍官退伍後，前往中國將全面改為申請制」的說法，並非事實。草案僅將「領有月退俸的校級軍官」納入「禁止妨害國家尊嚴」的規範對象，意即不得赴中參與中共政治慶典或統戰活動；若屬一般旅遊、探親，且未涉及損害國家尊嚴或主權行為，並未規定全面改採申請制。該草案目前尚待立法院審議，並未正式實施。

查核人員分別致電台北市、台中市退伍軍人協會，均表示未收到網傳文件所稱「退伍校級軍官赴中國地區全面改為申請制」的通知。負責退伍軍人輔導與服務的退輔會也表示，網路流傳的訊息為假消息，退輔會並未發布網傳文件通知。國防部、陸委會也均澄清，沒有發布傳言文件內容。

更多風傳媒報導

