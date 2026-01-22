退伍校官赴陸改全面申請制？ 真相曝光：「這件事」禁止

行政院去年底通過《兩岸人民關係條例》部分條文修法草案，對公務員前往中國大陸改採全面許可制。近期網傳多份文件聲稱，依據最新《兩岸條例》修法，退伍校級軍官赴中國大陸不論事由，將全面改為「申請制」，違者將停止或取消月退俸等處分」，引發民眾討論。經事實查核中心調查指出，網傳文件具AI生成特徵，且將「禁止退伍校級軍官妨害國家尊嚴」誤導為「赴陸須全面申請」。

行政院通過的《兩岸人民關係條例》修正草案，新增未來公務員赴中國大陸將採「全面許可制」。其中，涉密人員、立法委員及卸任未滿三年的縣市長，若欲前往中國大陸，須經內政部會同國安單位進行審查。

近日LINE上流傳多份文件，大意為依據新修訂的《兩岸人民關係條例》，所有領有月退俸的「退役校級軍官」已被納入「指標性卸任官員」的管制範圍。內容指稱，這些軍官不論退伍多久或是否涉密，若欲前往中國（包含旅遊），均須向原服務單位及國防部提出申請，並經內政部聯審會審查許可始得成行；若違反規定或參與妨害國家尊嚴活動，將面臨停止月退俸或最高1千萬元的重罰。

事實查核中心調查後表示，檢視網傳文件，並非政府公文，且內容使用「重點摘要」、「總結」及「您需要做什麼」等對話式標題，呈現典型「生成式AI」整理資訊特徵，研判該文件為人為使用AI工具產生。

查核中心檢視陸委會官網資料指出，行政院12月26日通過的《兩岸條例》修正草案，除了新增未來公務員赴中將採「全面許可制」外，並將「領有月退俸的校級軍官」納入「禁止妨害國家尊嚴」規範對象，意即不得參與中共政治慶典或損害主權活動，違者最重可被剝奪退休俸；若屬一般旅遊、探親且未涉及上述行為，無需改採申請制。

查核中心表示，立法院內政委員會目前尚未排審《兩岸條例》修正草案，此外，陸委會發言人梁文傑日前受訪時說明，此次《兩岸條例》修法並未要求已退伍校官赴陸必須申請，而僅禁止其參加妨害國家尊嚴的活動。因此，網路流傳「未來校級軍官退伍後，前往中國將全面改為申請制」的說法，並非事實。

