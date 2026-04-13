退伍發片人氣爆發！周祖安不藏了 喊話：壓箱寶要拿出來才行

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

周祖安推出新曲〈不想再讓你哭〉。索尼音樂提供

Ozone隊長周祖安在退伍當日推出個人首支單曲〈不想再讓你哭〉，在粉絲強力支持下，於多位同期強勢發片歌手競爭中仍衝上數位排行榜冠軍，展現高人氣與個人魅力。他也感謝粉絲一路應援，並預告將以全新姿態展開個人活動。

首唱獲熱烈回響

退伍後，周祖安迅速投入單曲宣傳，行程滿檔。他與多組藝人合作短影音宣傳，包括團員煥鈞、文廷，以及陳華、黃莑茗、高胥崴、高有翔與林潔心等圈內好友，成功帶動歌曲話題與流量，使〈不想再讓你哭〉討論度持續攀升。

廣告 廣告

上週末，他在公開演出中首次現場演唱該曲，並帶領全場大合唱，同時呈現親自編排的高難度現代舞表演。此外，他也在台上宣布將於5月16日舉辦個人首場見面會，引爆粉絲尖叫與網路討論熱潮。

周祖安推出新曲〈不想再讓你哭〉。索尼音樂提供

見面會全面升級

挾帶單曲熱度，周祖安已開始籌備見面會內容，並希望與Ozone團體活動做出區隔，展現更多個人風格。他透露近期創作能量充沛，累積多首DEMO，將在見面會上搶先曝光未發行作品，回饋長期支持的歌迷。

此外，本次見面會還將加入一對一近距離對談環節，讓粉絲能與他直接交流。他表示相當期待這個全新嘗試，也希望能在見面會上搶先讓一直以來大力支持他的歌迷聽見他的作品，笑說：「壓箱寶要拿來出來才行了。」歡迎大家分享聽歌感想或任何想說的話，他都會認真聆聽並回應。見面會將於5月16日在NUZONE展演空間舉行。

周祖安推出新曲〈不想再讓你哭〉。索尼音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

詹雅雯驚傳再入院動刀！術後僅2週急飛日本 健康現況全說了

周杰倫遭酸「划水」3小時只唱90分鐘？真相翻轉打臉黑粉 黃牛票狂飆6倍

800集錄影當天爆緋聞！31歲《Running Man》女星認愛〈like JENNIE〉編舞家 錄影現場被狂虧「臉變愛心」

才哭窮養小孩沒錢！李貞秀今現身中評會 手提「3萬元愛馬仕便當包」搶戲