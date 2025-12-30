退伍軍人協會慰問北市高齡榮民眷 傳達關懷與溫暖

記者吳典叡／臺北報導

中華民國退伍軍人協會今（30）日由理事長吳其樑率協會幹部，在臺北市榮服處處長黃信仁陪同下，前往信義區「大我新舍」關懷慰問單身退舍高齡榮民眷，展現退伍軍人社團及榮服處公私協力關懷榮民眷的溫暖力量。活動中，吳其樑與協會成員親切問候大家，並逐一致贈真空包裝白米及奶粉等物資，表達春節前誠摯慰問之意；黃信仁則對協會長期關懷轄內榮民眷屬的善行義舉，表達由衷感謝，並代表致贈感謝狀。

吳其樑曾任輔導會副主任委員，協會在其帶領下，長期關懷退伍軍人袍澤，深獲社會各界肯定。吳其樑強調，協會將持續為國軍遺族爭取更多福利與照顧資源，同時也對臺北市榮服處平日用心推動榮民眷屬服務工作，表達高度肯定、感謝與支持，並期盼未來能與輔導會及所屬機構密切合作，凝聚各界力量，共同為榮民及其眷屬建構更完善的照顧網絡。

黃信仁表示，榮民是國家社會珍貴的資產，他們走過動盪歲月、歷經艱困挑戰，至今仍展現堅毅不拔的精神風範，值得後輩永續傳承與感念。榮服處將持續擴展服務深度與廣度，結合更多元的社會資源，並呼籲更多善心人士、企業與團體共同加入關懷行列，讓曾為國家奉獻心力的英雄及其家庭，獲得更多陪伴、支持與肯定，讓溫暖長存，促進社會更加和諧。

臺北市榮服處處長黃信仁對中華民國退伍軍人協會長期關懷轄內榮民眷屬的善行義舉，表達由衷感謝，並代表致贈感謝狀。（臺北市榮服處提供）

中華民國退伍軍人協會理事長吳其樑率協會幹部，在臺北市榮服處處長黃信仁陪同下，前往「大我新舍」關懷慰問單身退舍高齡榮民眷。（臺北市榮服處提供）