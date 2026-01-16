退伍軍人社團寒冬送暖 關懷新北榮民眷

記者吳典叡／綜合報導

新北市榮民服務處鏈結社團法人雪中送炭關懷協會、中華民國榮光地產聯合服務協會及金強保險經紀人臺中營運中心等企業寒冬送暖，攜手關懷榮民、榮眷長輩。雪中送炭協會理事長周三貴率諮詢長楊慶永、會長洪憶朝偕同榮光地產協會理事長林建榮，日前拜會新北市榮民服務處，捐贈關懷慰問金及成人尿布等物資，由處長林振生代表受贈並回贈感謝狀，以表謝忱。

新北市榮民服務處指出，雪中送炭協會以關懷弱勢退除役官兵及榮民眷為宗旨，理事長周三貴深感榮民前輩戎馬一生保家衛國所做的犧牲貢獻，為表達感恩與敬意，特地從臺中北上，關懷榮民前輩生活情況，在冷冽的寒冬中注入暖流。

捐贈儀式結束後，新北市榮服處總幹事吳曉慧偕同周三貴等一行人至榮民楊伯伯、林伯伯家中，親自關懷慰問長年臥床、行動不便的長輩，表達關懷與祝福，讓榮民、榮眷感受來自輔導會及社會上的暖心關懷與服務照顧。

處長林振生表示，榮服處秉持「榮民在那裡，服務就在哪裡」的理念，長期攜手退伍軍人社團、善心企業，讓需要幫助的榮民眷在寒冬中，仍能感受到社會的溫暖；也期待藉此吸引社會上更多的力量，共同為服務照顧榮民眷的福祉努力。

雪中送炭協會理事長周三貴、諮詢長楊慶永、會長洪憶朝偕同榮光地產協會理事長林建榮至新北市榮服處捐贈關懷慰問金及成人尿布等物資，由處長林振生代表受贈。（新北市榮民服務處提供）

新北市榮服處處長林振生代表致贈感謝狀予雪中送炭協會理事長周三貴。（新北市榮民服務處提供）

新北市榮服處處長林振生代表致贈感謝狀予榮光地產協會理事長林建榮。（新北市榮民服務處提供）

新北市榮服處總幹事吳曉慧偕同雪中送炭協會理事長周三貴、榮光地產協會理事長林建榮等一行人關懷探訪林伯伯。（新北市榮民服務處提供）