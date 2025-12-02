退伍逾10年「教召一查就中」！他罵賴清德反被砲轟！

生活中心／饒婉馨報導

國軍系統在昨（1）日開放115年度「教育召集」（教召）查詢，許多人陸續上網查詢自己是否需要參加，在網路引發一波「教召」查詢熱潮。有網友在社群平台痛斥總統賴清德，表示「退伍十幾年，去年才解召，今年又教召，垃圾民進黨」，另一位網友對此回覆「馬英九當總統的時候，就沒教召？」，貼文吸引7.1萬次瀏覽次數。









有網友在查詢教召系統發現自己中籤，時間是明年8月，召訓期間總共為期14天，他一怒之下在Threads上發文狂噴總統賴清德，「賴清德一直口嗨一直爽，台灣年輕人就整天為了這種總統回去當兵，退伍十幾年，去年才解召，今年又教召，真他X垃圾民進黨。那些整天愛國的傻鳥，因為你們不用負責承受這些口嗨最開心了」。這則文章曝光後，引來大量網友反駁，表示制度本來就存在，是國民應盡義務，即便今天是其他政黨執政也不會取消此制度。

















許多人對此指出，「教召是賴清德當總統才有？還是只有你一個被徵召？」、「馬英九當總統的時候，就沒教召？」、「蔡英文執政我也教召，關賴清德什麼事？」、「蛤…這樣也能扯」、「教召是國民義務，國民黨發明的，你先去噴國民黨再回來這裡啊」。貼文也釣出不少被教召過的網友，「我也退10幾年也去了幾次教召也沒你這麼愛抱怨，幾t的」、「才幹一年，幾梯的？」；網友表示「又不是只有你被教召，我自己也去了兩次教召，是有啥好叫的」，這則甚至引來原PO人身攻擊他，「這種體型去當兵也是扯同袍後腿而已」。有網友去查原PO的追蹤名單，發現他有追蹤台灣民眾黨，便表示「藍白草自稱愛台灣卻不想當兵。」，原PO再度開砲「我當兵一年，下士退伍 教召一次完訓 明年第二次，只要國家徵召我就準時報到！還有！沒有人是自願當兵的哦，大家都是不願役，會說出這種話的人想必沒當過兵，因為不關你的事，你就只會口嗨而已啦」。







