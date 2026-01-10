退伍2年難忘「出事了阿北」 釣出一堆網友回憶成功嶺最速傳說

〔記者許國楨／台中報導〕即使退伍已經2年，仍有不少役男對那一趟「成功嶺到高鐵的生死時速」念念不忘，不是因為迷彩服，也不是因為班長，而是那名傳說中在田間小路狂飆、讓全車阿兵哥一路慘叫的計程車司機，江湖人稱「又又又出事了阿北」。

近日，一名網友在社群平台Threads發文回憶，「雖然當兵結束兩年了，還是忘不了當時從台中高鐵站回成功嶺的那一晚」，未料立刻喚醒大批成功嶺役男共同記憶，不少人一眼就認出這位阿伯，直呼「這車我看過，離營看到車牌直接放棄搭乘」，更有網友爆料，這名司機其實早已是高鐵站往返成功嶺「固定班底」，甚至會拍胸脯保證「10分鐘內一定送到」，讓遲到役男又怕又愛。

還有網友分享親身經歷表示：「有次高鐵誤點，阿北直接說『上車！包你準時』，結果真的剩10分鐘走進部隊」、「去年12月搭過一次，每個彎都覺得要飛出窗外」、「根本成功嶺版《頭文字D》」。

事實上，早在2019年「出事了阿北」就已名震江湖，當年一段影片網路瘋傳，幾名放假阿兵哥搭車趕高鐵，司機在田間小路高速行駛，有人剛讚嘆「這我還真的不敢開」，話才說完，車子就直接衝進田裡翻側，全車大喊「阿北～出事了啦！」經典畫面瞬間成為網路金句，只是後續還不斷傳出同地點「壘殘」事故，網友乾脆幫忙下註解：「阿北又又又出事了！」讓這條田間小路直接晉升迷因聖地，多年過去，阿北依舊在成功嶺一帶載客，傳奇仍在路上繼續狂飆。

