退休不必存千萬！從月薪3萬到財富自由，她這樣打造現金流：拿回選擇權，才是為自己而活的起點





退休金要準備多少錢？

很多人一聽到「退休金」，第一個反應就是——我到底要存幾千萬，才敢退休？但老實說，這個問題本身就問錯方向了。

真正重要的不是那個嚇人的數字，而是：退休之後，你希望過怎樣的生活？

1、退休不是停止工作，而是「人生選擇權」

我常說，退休不是什麼都不做，而是：你可以選擇不做你不想做的事。

有人退休後想環遊世界；有人想半退休、接案、教課；有人只想每天慢慢吃早餐、散步、陪家人……生活型態不同，退休金當然不一樣。

所以，在計算退休金之前，請先問自己三個問題：

①我退休後一個月大概需要多少生活費？

②我希望退休後，生活品質是「將就」還是「有餘裕」？

③我想要的是一次花光的老本，還是每月穩定的現金流？

2、一個簡單好用的退休金試算邏輯

我們先用一個小資族也能理解的版本來看。假設你希望退休後：

● 每月生活費5萬元

● 一年：約60萬

● 預計退休後生活25年

如果你只靠存款、不投資：60 萬 × 25 年 = 1,500 萬

但現實是通膨會吃掉你的錢，醫療支出會變多，活得久反而是風險。 所以，真正聰明的退休規劃，不是「準備一筆錢」，而是準備一個會自己長大的系統。

3、比存到幾千萬更重要的，是「退休現金流」

我自己的退休思維很簡單，不用等到退休那天才有退休金，而是現在就開始練習「退休式收入」。

什麼意思？就是讓你的生活費，慢慢由這些來源支付：

[✔] ETF 配息

[✔] 股息

[✔] 債息

[✔] 租金

[✔] 其他自動化收入

當有一天，你發現：「我一個月的生活費，大部分都不是靠上班賺的。」 恭喜你，你其實已經半退休了。

4、到底要準備多少？給你一個安心版本的答案

與其問「我要存多少錢」，不如換一個更有力量的問題：我需要多少「每月被動現金流」，才能安心過日子？

舉例來說：

● 每月需要5萬

● 年需要60萬

● 若整體投資現金流報酬率約4%

那麼所需資產約為：60萬 ÷ 4% = 1,500 萬

這個數字，不是用來嚇你的，而是用來拆解、分段完成的──20 年、25 年、30 年慢慢來，每一步都算數。

5、退休不是有錢人的專利，而是有規劃者的結果

我一路走來，從單親家庭、打工存學費，到今天可以選擇自己的人生節奏，靠的不是暴富，而是：

● 長期投資 ● 穩定紀律 ● 把「未來的自己」當成最重要的客戶

退休金從來不是一筆「等老了才用的錢」，而是你現在每一個選擇，為未來累積的底氣與自由。

給你一句我很喜歡的話，當作今天的結尾：

退休不是終點，而是你終於可以，好好為自己而活的起點。 因為退休金不是一個數字，而是一種「安心過日子」的能力及現金流系統 從今天開始，不需要完美，只要開始。未來的你，一定會感謝現在這個願意規劃的自己。

作者介紹｜Dr. Selena 楊倩琳

在成為小資理財教主、環遊世界70餘國之前，楊倩琳曾是出生在單親貧困家庭、15歲到印刷廠當女工的高職生。高職同學偶然一句話：「楊倩琳你一定考不上大學」誓言考取大學。努力上班存錢去英國留學攻讀碩士，到最後在上海財經大學完成博士學位，從工廠女工到科技公司營運長，50歲提早退休，成功翻轉人生。

本文獲作者授權轉載，原文出處

