退休不是吃飽等死！他56歲兼職跑Uber、投資美股VT、考教練執照…老黑：贏過理財網紅，高手在民間

但說「工作」也不完全恰當，離開職場，除了少數人仍必須為生計工作。多數人選擇從事興趣，投資股票、奉獻家庭、自願工作、當志工等，這些都屬於廣義工作範圍，事實是，如果退休後完全不工作就真的跟吃飽等死差不多。

昨天搭uber，和56歲的司機聊起天，他說他不大懂投資，所以常看財經網紅貼文，目前大部分資產放在美國投資帳戶長期買VT（全球股票etf），平時喜歡運動和旅遊，近期準備去考某項運動的教練執照……我跟他說：你的退休沒有一百分也有九十分……

不需要工作的人生階段

我今年領敬老卡，同時退休滿20年，但就像「45歲退休，你準備好了？」書中所說，我覺得「退休」是個過氣名詞，令人聯想到無所事事、吃飽等死，現代人壽命長、活動力強，更恰當說法應是「不需工作的人生階段」。

但說「工作」也不完全恰當，離開職場，除了少數人仍必須為生計工作，多數人選擇從事興趣，投資股票、奉獻家庭、自願工作、當志工等，這些都屬於廣義工作範圍，事實是，如果退休後完全不工作就真的跟吃飽等死差不多。

形容退休最貼切說法我認為是「離開朝九晚五職場，停止固定收入後的生活」，和退休前的差別是少了固定工作收入，多了支配時間自由，目標則是讓生活過得更有價值，樂趣，和意義。

維持健康，才能過上有意義的退休生活

怎麼支配時間？過去20年體驗告訴我時間首先要花在維持健康上，健康不好生活是黑白的，除了看病養病什麼都做不了，自然談不上樂趣和意義，因此不管喜不喜歡，或多忙多累，花在運動和保健醫療上的時間不能省略。

產生樂趣和意義的活動因人而異，例如有人愛旅遊，也有人說經常玩樂很容易膩；有人喜歡和朋友聚會，也有人說交際吃喝感覺空虛，各人心態、方法、能力都不同，活動效果自然不一樣，不需勉強自己也不用羨慕別人。

重點是找到適合自己的活動，不計回報堅持做下去，無論是工作、娛樂、還是家庭責任、奉獻社會，只要能帶來持久樂趣和內心滿足就是適合的活動，也是生活中應該花時間去做的事。

有人喜歡鑽研理財，我倒覺得退休最不需花時間的就是「錢」，不是不重要或太多，而是花時間也沒用，努力工作可以增加收入，努力看盤卻不行，況且退休承受風險能力下降，簡單被動理財是唯一安全選項。

退休好處是自主性高，壞處是時不我與，在財富、健康、自我實現三件大事中，財富格局已定，不需多做掙扎，時間首先用在保持健康上，然後聰明選擇實現自我的活動，從而過上有價值、樂趣，和意義的退休生活。

他56歲已離開職場，繼續跑Uber退而不休

昨天搭uber，一上車司機說：「老黑先生你好，很榮幸載到你！我回他很榮幸坐到你的車！」然後就聊起來。

他56歲，已離開職場，現在part time開車，常看我的文章，覺得理念很接近。他雖然坐著，但體型瘦瘦肌肉頗結實，我問他平時做什麼活動，他說喜歡運動和旅遊，近期準備去考某項運動的教練執照。

他謙虛說不大懂投資，所以常看財經網紅貼文，目前大部分資產放在美國投資帳戶長期買VT（全球股票etf），我問他這麼做不麻煩嗎？他說許多人都認為開戶很難，錢又不容易流動，其實一點都不會。

他小孩在念大學，他跟小孩說日後不提供多餘金錢援助，但私下還是有做些準備，只是不讓小孩知道。他強調眼前生活一切都好，唯一擔心是地緣政治，但又不想離開，所以沒積極研究移民。

贏過理財網紅的退休生活，高手在民間

聽完這些我說你的退休沒有一百分也有九十分，退休三要素中，健康沒問題，理財方面建議你不要再追什麼網紅了，你做得比他們都好，聽多太只會被誤導，老黑的文章倒是沒事可以多看看，鞏固一下信念（嘿嘿）！

聊著聊著目的地到了，意猶未盡，他給我名片，我請他發訊息。

其實包括我自己在內，許多所謂專家達人教人如何過好退休生活，一個個講得頭頭是道，口沫橫飛，事實卻是，真正高手經常藏在民間！

作者簡介_老黑（田臨斌）

1960年生於台北，任職殼牌（Shell）石油22年，曾外派澳洲和中國大陸等地。45歲事業頂峰之際，放下工作，移居南台灣，積極經營退休樂活人生。

離開職場後，除了找到對寫作的熱情，還考上街頭藝人證，在愛河邊以吉他彈唱英文老歌，並和另一半攜手從事包括郵輪在內的各種旅行，且將旅行經歷及生活體驗和讀者朋友分享。

本文獲作者授權轉載，原文出處1、原文出處2

