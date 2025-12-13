退休不退轉 罹癌師邱淑姿宣導環保三千場

職業可以只是一份工作，也可以成為人生志業。慈濟志工、邱淑姿，人生快過半百的時候，發現罹患癌症，只好提早退休，也因此開始思考，環境與身體的相互影響，於是投入環保，更因此重返校園，分享環保知識，12年下來，完成超過三千場宣導。

不管多忙，做環保不缺席，多年來邱淑姿用雙手守護大地。

慈濟志工 邱淑姿：「做環保的體悟，也可以跟小朋友分享。」

除了到環保站做環保，他還是環保講師，積極走入校園推廣。

「垃圾不落地，環境更美麗 還有沒有。」

這天，在文心國小宣導，逐一分享環保知識，像是地球暖化，溫度不斷攀升，氣候失調等等。

文心國小學生 許杰凱：「學到很多愛護地球的知識。」

文心國小學生 謝欣妤：「要帶環保杯 跟環保餐具。」

有知識性的推廣，有趣味活動，廢紙回收也能玩遊戲，環保並不枯燥。

文心國小校長 柯志明：「知識的培養，然後動手做的概念，然後真正能夠落實到環保，讓理論跟實務的結合。」

環保從小扎根孩子心田，12年來邱淑姿積極走訪校園，宣導場次超過3000場，初發心是罹患癌症後帶來的省思，覺得癌症與環境汙染息息相關。

慈濟志工 邱淑姿：「看電視媒體說，(環境)占了六成的相關性，包括水的汙染 空氣的汙染，食物可能也會跟著汙染這樣子，所以就想說為了大家，更健康也更平安，所以就發願推廣。」

社區志工 楊雅婷：「在她身上看到了毅力，然後她堅持不斷。」

一路走來始終不放棄，邱淑姿逐一克服考驗也抗癌成功。對於未來，繼續堅持做對的事。

