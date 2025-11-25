退休也能很精彩！蔡義弘、陳淑曄的暖心志工日常

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市2025年度績優志工名單出爐，研考會蔡義弘與陳淑曄雙雙榮獲志工最高榮譽「金質獎」，兩位退休後仍把熱情帶到公共服務現場，用行動詮釋什麼叫「服務無年齡限制」。

蔡義弘2008年從地政局退休，原本可以悠閒享受生活，但他選擇把多年行政經驗投入志願服務。先後在地政事務所、北區區公所與永華聯合服務中心服務超過17年。每天值班總是精神奕奕、站在電梯口微笑迎接每一位民眾。

熟悉市政業務的他，能快速判斷民眾需求，協助大家順利辦理各項業務，還常把政策措施獲得的民意，反映給服務中心，為城市治理共盡一份心力。連太太都被他的熱忱感染，退休後也加入志工行列，兩人一同成為服務中心最溫暖的身影。蔡義弘笑說：「能夠繼續為市民服務，是人生最大的快樂與榮耀。」

陳淑曄老師自新營新進國小退休後，也把教育現場的熱情帶進志工服務。自2005年加入民治聯合服務中心，累積20年經驗。她總是用溫暖語氣耐心解說，引導民眾辦理各項事務，讓市民感受到安心與貼心，成為服務中心不可或缺的榜樣。

研考會主委王效文說，志工是市政中不可或缺的溫暖力量，兩位志工以行動證明，退休不是休息，而是另一種形式的付出。希望更多朋友加入志願服務，用時間和熱情，為城市添上一份溫度。

