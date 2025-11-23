退休五年級生開「柑仔店」 呈現台灣早期生活樣貌

民視新聞／綜合報導

台中南區有一家懷舊的柑仔店，店內蒐集很多台灣早期的商品及黑膠唱片，老闆把多年來蒐藏的古董雜貨，布置成一間很有懷舊風味的雜貨店，到訪的客人，還能獲得熱情解說，有如一間小小博物館。老闆說，是為了讓更多人暸解台灣早期的生活樣貌。

柑仔店老闆 阿達：「你好，歡迎光臨。」

走進柑仔店，真空管收音機裡，傳來台語懷舊老歌，彷彿穿越時空，回到50年前。

柑仔店老闆 阿達：「聽到這個，就感覺像穿越時空，回到那個年代，非常純樸。」

店內擺放許多老闆私人收藏的早期童玩、日式古物雜貨、看板招牌、電影海報，古董雜貨、以及一些懷舊商品。老闆阿達，5年級生的前段班，一次偶然機會，在逛跳蚤市場時，被一張布袋戲唱片深深吸引，勾起他童年回憶，從此一頭栽進古董收藏。

柑仔店老闆 阿達：「國小的時候，結果因為我家也有這張唱片，我就把它買回來收集，我隨意把它擺在家裡角落，一下班看到自己喜歡的東西，感覺非常的舒壓。」

老闆說，蒐集古董本來只是當成興趣，早期他也常在部落客，寫一些文章分享經驗，隨著收藏越來越豐富，很多電影劇組，拍攝台灣早期的電影時，需要一些場景或道具，都會來找他幫忙。老闆本來從事保險業，退休後，乾脆開一家懷舊柑仔店。

老闆阿達，樂觀健談，對上門的訪客，總是能如數家珍，熱心介紹每一件古董的由來。老闆說，懷舊柑仔店，陳列的是｢童年回憶」，他很樂意透過這些老商品，跟大家分享快樂時光。

