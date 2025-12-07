退休人生「朝九晚五」 劉文仕以法學妙解藝術
（中央社記者王寶兒台北7日電）跟著喜愛繪畫的太太唸了藝術學碩士，又因寫論文而意外萌生新著作，前監察院副秘書長劉文仕退休後「朝九晚五」，催生「藝術法」一書，自法學角度妙解AI藝術、創作自由等議題。
「藝術法」發表會今天舉行，劉文仕笑說，全書是在他退休後「朝九晚五」到圖書館報到所完成，「藝術法」並不是一部特定法律的名稱，也沒有一部法律叫「藝術法」，「那是完全講著作權法嗎？不能說錯，但也不全然正確。」著作權是有關作品取得權利保護重要基礎，但「藝術法」不以此為限。
劉文仕說，書中涉及範圍包含憲法領域、刑法領域，甚至還有文化資產保存法等，他認為以藝術的獨特性來說，即便是與著作權法有關，但也必須跳脫傳統的法律思維，將藝術特性打進著作權法框架，並有機提煉出處理、解決藝術有關問題的方法，也就是要以藝術領域為核心，整合相關法律規範。
以AI生成藝術議題為例，劉文仕在書中援引歐盟、亞洲國家、英國及大英國協國家、美國等地的因應之道。他今天表示，AI生成藝術有關法律最重要的是AI平台在蒐集、運用藝術創作者既有著作物時，是否先取得著作人同意，而整理各國作為，都是「行政先行、司法待命」。
劉文仕說，如美國著作權局即針對AI生成藝術議題明確以報告指出，AI問題實質都是重製及改作行為，以現有著作權法便可以解決，無須特別立法。台灣這邊，文化部則在8月公布「文化藝術應用生成式AI指引」，他本來已經在7月完書，但看到此指引又趕緊抽回稿件，將其補進著作，希望更完善內容。
在新書發表會上，有「法官畫家」之稱的台灣高等法院法官、劉文仕妻子郭豫珍特別充當主持人，一一感謝台大副校長丁詩同、國美館前館長廖仁義、師大藝術學院院長莊連東、北藝大前校長陳愷璜、監察委員范巽綠、遠流出版董事長王榮文等人。
「藝術法」書封是劉文仕畫作「我的藝術家太太是法官」，即以穿著法袍的郭豫珍為主角。原畫今天展出於新書發表會，更現場拍賣，以新台幣25萬元成交，扣除成本所得，將捐助予財團法人台灣偏鄉兒童教育基金會。（編輯：管中維）1141207
