退休以字會友 樂齡揮毫課熱門

書法教育面臨挑戰，從事書法教學30年的書法教師黃進益分析，與其說式微，更精確說是走向「M化」，除了年輕一輩，不妨留意台灣進入超高齡社會的趨勢，尤其樂齡族群不論為了打發時間或以字會友，這幾年主動報名課程，重拾筆桿的人數大增。

黃進益說，過往台灣書法教育多把眼光放在求學階段，但學生有升學壓力，很難純興趣學書法，較像「比賽型選手」。隨著台灣進入超高齡社會，「樂齡學堂」近年成為熱潮，例如訴求小班制的多扶學堂就針對銀髮族開課。

黃進益觀察，樂齡族群願重拾筆桿有兩個主因，一是年輕時學過書法，後來因故中斷，退休後才重新練字；二是從不曾好好練過字，退休後有時間學習，若能搭配完整的教學環境，還能交到「書友」。

雖說電腦內建字體大量取代書法，甚至連春聯都買現成的，但近年各金融機構、機關學校辦的「春節揮毫」反倒愈來愈熱絡。黃進益連續10年幫第一銀行屏東分行寫春聯，這幾年都不夠發，索字民眾大排長龍，到銀行拉下鐵門還在寫。

退休後重拾毛筆的陳淑美說，她就是過年前去銀行拿手寫春聯，看到老師寫一手好字，動念「我好像也可以」，年輕時學校雖有書法課，但真的是退休後才有心力好好練字，沒壓力的學習效果更好。

此外，台南大學國語文副教授簡月娟多年前曾針對失智症危險群，進行書法人體實驗計畫，認為寫毛筆字帖可有效激活大腦。雖然研究論文獲美國行為醫學會認可，民國108年更創立「中華民國書法保健學會」，砸數百萬元力推療癒系書法，但社會反應冷淡，學會4年後黯然解散，連她在大學開的書法課都岌岌可危，感嘆大環境不重視，是推不動療癒書法的原因。