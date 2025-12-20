退休俸年資「被暗算1年」？前警大教授爆看準你不敢告 銓敘部給正確數字

立法院今年1月三讀通過《警察人員人事條例》，調高所得替代率至8成後，近期則通過停砍公教年金修正案，所得替代率回朔至2023年標準。但對此，前警大教授游毓蘭19日在臉書披露，有部分退休警消的年資被政府公文「暗算」了，明明審定26年，核定所得替代率卻以25年計；銓敘部隨即發布新聞稿澄清，強調此為錯誤說法，「年資並沒有消失」。

立法院今年1月三讀通過《警察人員人事條例》，經總統府4月25日公布後，於4月27日生效，警察、消防、海岸巡防人員，任職滿15年者，退休所得替代率為43.25%，最高增至36年，為80%，且溯及已退休人員。游毓蘭19日貼出銓敘部公文，表示要解密銓敘部的「計算矛盾」，她有退休警消收到重新計算所得替代率的公文相當高興，然而明明審定年資是26年，核定的所得替代率卻少了2.5個百分點，等於1年年資被暗算消失，並提醒，很多退休軍公教以為函文核定就是正確的，但其實可能暗藏算計。

銓敘部：年資26年所得替代率就是 62.5%

游毓蘭在文中表示，除寫26年但錢給25年外，核定沒有計算明細、法源，讓人看不懂也不敢告，再者由銓敘部核定比例，發放機關負責給錢，「出錯誰負責？」此外，她也列出申請書面複審、要求計算明細，拒絕私下吞聲等自救方法。但對此，銓敘部19日澄清，按照立法院三讀通過《警察人員人事條例》第35條及附表3規定，退休年資26年，退休所得替代率為62.5%，游毓蘭在臉書所列算法為26年 ×2.5% = 65%，這是不正確且毫無根據的，呼籲外界勿將錯誤訊息以訛傳訛，造成誤解。

隔日，游毓蘭今（20）日在新一篇貼文中表示，她個人領的是教育人員的退休金，近年持續為退休警察所得替代率奔走喉舌，與己無涉，昨日文中的替代率的計算是幾位學者幫忙做的，發布後就收到警政署及銓敘部的回應，他們的訊息應是最正確的；她表示不認為自己被打臉，因爭取警察權益的過程有太多類似的經驗了，未來仍會忠實反映退休警察人員的問題，希望能與官方有更積極的互動。目前，游毓蘭先前「銓敘部計算矛盾大解密：1年年資在公文裡被暗算消失了」一文，目前似已在臉書下架。

