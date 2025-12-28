退休儀式神秘嘉賓是周杰倫！ 林書豪驚喊：他騙我來不了

林書豪（右）退休儀式神秘嘉賓是周杰倫（左）。（圖／翻攝自臉書＠newtaipeikings）

曾在美國職籃NBA被封為「林來瘋」的林書豪於8月底宣布退役，而TPBL新北國王28日晚間在新莊體育館舉行林書豪球衣退休儀式。現場超過6000名球迷朝聖，亞洲天王周杰倫更以神秘嘉賓現身，林書豪感性表示：「謝謝過去15年來，每一位支持過我的人。」

在林書豪球衣退休儀式上，除了日前公布的嘉賓吳建豪以及瘦子E.SO現場演唱之外，「神秘嘉賓」周杰倫也驚喜現身。看到好友現身，林書豪笑說：「他騙我，他說他今天晚上來不了」，並透露兩人平常是會「噴垃圾話」的好友。此外，包括NBA主席席爾瓦 (Adam Silver)、中國傳奇球星姚明，以及曾來台加入雲豹的前NBA球星霍華德（Dwight Howard）等都錄製影片給予祝福。

林書豪透露，其實原本和球團說過不用辦退休儀式，也希望「7號球衣」能繼續留著，但執行長陳信生與總經理毛加恩堅持做這件事，「我現在想跟他們說：謝謝你們那麼堅持想替我做這件事。」

事後林書豪在社群平台感性發文寫道，能在家人、朋友、球迷以及一路陪他走到現在的隊友們圍繞下退休球衣，對他來說，是籃球生涯一個完美而圓滿的句點。

林書豪坦言，為自己慶祝其實有點彆扭，也需要時間慢慢消化這一切，但很清楚自己真的滿懷感恩，「我已經付出了我所能付出的一切，能夠有你們一路相伴，對我來說是無上的榮幸與祝福。謝謝新北國王給我這麼特別的一夜，謝謝所有在幕後為這兩場重要活動辛苦付出的人，謝謝特地前來、撥出寶貴時間與我一同慶祝這個週末的你們。更謝謝過去15來，每一位支持過我的人。」最後更驚呼：「Wow這真的發生了。 #7正式高掛在球館上空」。

