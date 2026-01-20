退休公務員低調捐百萬元 助弱勢家庭繳健保費

（中央社記者曾以寧台北20日電）中央健康保險署台北業務組去年年底接獲1筆新台幣100萬元善款捐入愛心專戶。原來是70多歲女性退休公務員因感念自己受惠於健保，希望協助無力繳納保費的弱勢家庭度過難關。

衛生福利部中央健康保險署台北業務組組長李純馥今天接受媒體電訪表示，這名善心女士是獨居退休公務人員，因為年事已高，本身也在使用健保資源，覺得健保對她幫助很大，也相信很多人跟她一樣需要健保的幫助，因此捐款幫助繳不出保費的弱勢民眾。

為表達感謝，李純馥代表健保署，日前率隊前往捐款人家中致贈感謝狀，感謝這名女士將愛化為實際行動，讓健保愛心專戶即時協助有需要的弱勢民眾。

健保署台北業務組統計，去年共協助537戶弱勢家庭，繳納健保費新台幣1006萬餘元；愛心專戶成立至今，已運用8548萬餘元的愛心善款，達3600多個弱勢家庭受惠。未成年人部分，去年共協助176名，補助總金額達313萬餘元。

其中，有來自單親家庭的16歲吳同學，因遭逢家庭變故，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住，因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，使他們無力繳納健保費。

台北業務組表示，在得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。吳同學獲得幫助後，以手寫信表達感謝之情，並期許未來有能力時，可回饋社會。

健保署台北業務組表示，去年楊柳、鳳凰颱風風災後，亦主動協助受災嚴重區域之弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元，盼受災民眾能夠感受到社會的溫暖與健保用心。

健保署署長陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力；若民眾欲進一步瞭解欠費協助及愛心專戶詳細訊息，請至中央健康網頁查詢。（編輯：李亨山）1150120