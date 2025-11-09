退休公教年改砍太狠？民進黨曝現行所得替代率：不必工作就能領逾6成薪水

​立院近期為了停砍公教年金改革案，朝野再度進行攻防，最終無法達成共識，司法法制委員會召委翁曉玲裁示全案保留送出委員會，交付朝野協商，藍白立委預計冷凍期1個月後拚12月三讀闖關。對此，民進黨發文點出「反年改三大謬論」，直言，退休公教人員不必工作卻可以領超過6成薪水，平均每月可領逾50000元，國民黨提案不上工卻可以加更多薪，將會更不合理。​



民進黨表示，非常遺憾，即使民進黨立法院黨團大力質疑、即使蔡英文前總統發文苦勸、即使民調顯示過半民意支持年金改革繼續進行，國民黨還是在民眾黨掩護下，強行在立法院司法法制委員會通過「反年改法案」的初審，將要交付朝野協商。在法案審查過程中，國民黨立委不但驚句連發，還反覆跳針三大謬論，要在這裡一一擊破。

民進黨指出，謬論一：國民黨最照顧公務員？國民黨提出的反年改法案，是要「停止調降退休公務人員的所得替代率」，也就是要取消年金改革。這麼做，照顧的是退休公務員，多數現職公務員反而要承擔年金提前破產的後果，成為受害者。

民進黨說，​謬論二：物價上漲，退休金也該增加？公教人員退休金，現在就已經有隨物價合理調整的機制，而且目前公教人員的所得替代率仍高達66%，也就是不必工作卻可以領超過6成薪水，平均每月可領超過新台幣50000元，國民黨提案不上工卻可以加更多薪，將會更不合理。



​民進黨表示，謬論三：政府撥補，年金就不會破產？政府歷年撥補公保的金額超過勞保，但領公保的公務員只有58萬人，領勞保的勞工卻有1048萬人，相差將近20倍。如果持續用政府預算撥補公務員退休金，不就是等於「花勞工的納稅錢，付給退休公務員」，不公平。



民進黨提到，蔡英文也提醒，只靠政府預算，救不了公教人員的退休金，「從年金改革實施到現在，我們已經節省了2,590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。」、「如果未來每年中央政府總預算，有一成以上，甚至兩成必須用來挹注退休基金，一定會嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。」請把正確的資訊分享出去，別讓國民黨繼續欺騙國人、傷害財政、債留子孫。



