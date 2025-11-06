退休公教85%月領5萬以上 鄭英耀盼維持年改

朝野立委在「停砍年金」初審第二天針對公教人員退休條文展開激烈攻防。會議過程中，民進黨立委陳培瑜與國民黨立委葉元之因發言插嘴問題爆發口角。葉元之不滿被打斷發言，直接反問陳培瑜為何可以打斷別人發言卻不允許別人打斷，並指責民進黨立場雙標。陳培瑜則回應是因為葉元之昨天沒有出席會議，葉元之則質疑這與昨天是否出席無關。

在退休金差距問題上，數據顯示公務員平均能領5萬元，教職人員更高達5萬7千元，平均下來月領5萬元。相較之下，勞工領取勞退平均僅2.8萬元，農民只有8千元，無職保障者則只能領取3千元國民年金，職業別間退休金差距明顯。

台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋表示，這種差距可能會對國家整體財務的撥補以及職業別之間、世代之間的公平性產生許多問題。

教育部長鄭英耀強調，根據今年數據，年金改革後教師平均月退金有85%達5萬元以上，年改結束後平均月領5萬元以上的比例仍有69%。他坦言不否認有極少數退休人員因特殊際遇面臨生活困難，但作為教職人員的大家長，他態度明確要與執政黨立場一致，期望能夠維持年金改革的推動。

