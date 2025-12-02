退休再往後！老年年金明年提高1歲 65歲才能領

勞保局內，有許多民眾前來詢問相關業務，包括勞保、國民年金、退休金等。（圖／TVBS）

勞保老年年金，是許多勞工退休後的，重要經濟來源，到了2026年將延後至65歲才能請領，隨著年齡提升，也是屆齡民眾需要重新評估，退休規劃與財務安排的重要轉折點，這也凸顯勞保制度的重要性。專家認為，透過延後退休年齡、提高費率等方式，可減緩勞保財務壓力，維持制度長期穩健運作。

尚未滿65歲的王先生，決定提早請領勞保老年年金。（圖／TVBS）

走進勞保局，有許多民眾前來詢問相關業務，包括勞保、國民年金、退休金、職業災害保險等等，因為這些都跟民眾生活息息相關，希望隨時了解自身權益。今年61歲的王先生，正好來辦理勞保相關業務，他曾自行創業做點小生意，還有當過司機等多種職業，目前累積年資已滿36年。值得注意的是，今年勞保老年年金請領年齡為64歲，2026年將延後至65歲。

王先生表示，他是因為個人規劃，加上年資已經足夠，所以決定申請退休。他認為現在有很多中年人，可以在退休後繼續在職場上工作。王先生也提到，由於他提前請領，已經被扣了15%多，但他覺得這是正常的，因為還沒到政府規定的年紀。不過他感覺這樣子還是划得來，雖然被扣了一些比例，但整體來說仍然有利。

勞保的老年給付分為「一次請領」和「年金的按月請領」。等到2026年，65歲是「正常請領年齡」。若選擇提前領，每提前1年，年金金額就會減少4%，最多可提前5年，也就是減少20%。反之若延後領，則每年增加4%，來鼓勵勞工延後退休，讓保險給付更能維持長期穩定。而王先生打的如意算盤是，因為勞保老年年金可以按月領取領到老，之後再重回職場，增加家庭收入。

勞保老年年金給付規則。（圖／ＡＩ生成）

王先生表示，他有30多年的年資，還可以領2萬多元。他計劃先休息一陣子，再來找適合的工作。他認為這對個人還有家裡面的經濟狀況會有很大的幫助，畢竟多了2萬多塊。王先生也提到退休後，公司只有為他保意外健康保險，還有提撥6%的規劃。

根據勞動部調查，有14.2%的勞工規劃退休年齡，另外85.8%勞工沒規畫。而有規劃的勞工，退休平均年齡為61.2歲，王先生也差不多符合這年紀。台灣勞動與社會政策協會執行長張烽益表示，一般的民間企業很多勞工都希望早一點退休，其實並不是說他不想要有這一個工作的所得，事實上是因為他的身體負擔可能撐不下去。張烽益認為這跟台灣勞動力市場是一個過度嚴酷的市場有很大關係。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，因為我國人口的快速高齡跟少子化的趨勢，勞工保險在民國98年開辦的時候就明定了，老年年金的請領年齡是採逐步提高的機制。陳美女也提到，今年1月到9月，新的案子的老年年金請領的年齡是62.6歲。

勞動部統計，勞工規劃退休後生活費用來源，靠退休金跟老年給付的比重達44%。（圖／TVBS）

調查也顯示，勞工規劃退休後生活費用來源比重，以「勞保老年給付及勞工退休金」占44.4%，其次為「儲蓄」占22.8%，「投資所得」占21.1%，其他還有再就業收入、由子女供應等等。而對於坊間不時有勞保破產的傳聞，專家給出以下看法。

張烽益表示，退休年齡往後延，以及費率的提高確實會讓勞保的財務有所減緩。他強調，現在勞保的財務準備金有一兆多，事實上是不用擔心的，只要看到流動性的資產隨收隨付這樣的狀況是否足夠就好。他也提到，民眾可能會擔心瞬間改變一次給付方式，這樣對勞保的財務會有比較大的風險。陳美女表示，財務改善的方式很多，目前採取撥補，也提高基金應用的效率，同時強化審核給付跟承保的審核。各方面也能夠鼓勵勞工能夠續留職場來累積他的年資。

畢竟老年年金與退休金，是勞工退休生活第一層的經濟保障，維持財務穩健，才能讓大家退休生活更安心。

