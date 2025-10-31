退休刑警因土方糾紛持槍殺人 二審改判12年6月 11

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典因土方利益糾紛，111年1月間持槍殺害綽號「包子」的張姓被害人，一審嘉義地院判處無期徒刑，褫奪公權終身，上訴二審；台南高分院審理中侯宏典與張男家屬達成和解，並給付800萬元完畢，合議庭今（31）日撤銷原判，改判非法持持槍判刑5年10月，併科罰金4萬元，殺人罪改判刑12年6月。可上訴。

檢方起訴指出，侯宏典於111年1月5日晚間11時許前某不詳時間，經由不詳管道取得並持有具有殺傷力之非制式手槍1支及具有殺傷力之口徑9mm子彈數顆。

侯宏典與另2名仍在台南高分院審理中的張姓共犯，與綽號「包子」的張姓被害人因土方事業有糾紛而素有嫌隙。111年1月5日晚間7時許，張姓被害人知悉2名張姓共犯在侯宏典住處聚集，乃隻身前往尋釁嗆聲，過程中張嘉恩一度取出具有槍枝外形之器物示威。

張姓被害人離去後，侯宏典隨即以電話召集人馬前來助勢，並命張姓共犯亦攜帶槍、彈到場。之後侯宏典駕車搭載2名張姓共犯，引領其餘人馬等分乘4輛車，前往張姓被害人住處及其指定談判之某涵洞尋找張姓被害人未遇，而改至嘉義縣東石鄉某土地公廟泡茶聊天。

張姓被害人於同日晚間11時許，駕車行經本案土地公廟前，赫然發現侯宏典等一行人，乃持槍對空擊發一槍，之後雙方互有開槍，侯宏典與張姓共犯均有持槍、彈共同射擊，最後侯宏典朝張姓被害人所駕車輛擊發後，子彈貫穿該車副駕駛座車窗，擊中張姓被害人右前額，被害人當場失去意識，經送醫急救後仍不治死亡。

嘉義地院審理時，侯宏典否認其持有槍、彈及殺人，法院根據事訴認定，經比對死者遺體顱底後腦窩處的子彈殘跡，與現場查獲非制式子彈來復線特製徵吻合，同案4名目擊證人都證稱此槍為侯宏典當場持用，勘驗侯開車逃離現場的行車紀錄器錄音內容、畫面也大致相符。判處侯宏典非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑6年，併科罰金5萬元，共同犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。應執行無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金5萬元。侯宏典上訴二審。

台南高分院審理時，侯宏典坦承犯行，並賣房以800萬元與被害人家屬達成調解，請求從輕量刑。合議庭審酌，本案起因是被害人先到侯宏典住處挑釁嗆聲，甚至一度取出槍枝外形之器物示威，侯宏典乃攜帶槍、彈，同時命張姓共犯也攜帶槍、彈，糾眾前往被害人住處尋人未果，雙方相約談判亦未遇，之後被害人駕車行經本案土地公廟，發現被告等人時，先鳴槍示威，被告與張姓共犯因而分持所攜帶之槍、彈，朝被害人所駕車輛射擊。

本案既係被害人先行至被告住處挑釁，並於發現被告等人在本案土地公廟時，率先開槍示警，顯見被告本案所為，與事前詳細謀劃欲殺害被害人之情形仍屬有間，且其犯罪對象為被害人，對象特定，與無差別隨意殺人有所不同。

不過，合議庭審酌侯宏典無視國家禁令，仍持有本案具殺傷力之非制式手槍及子彈，對社會治安構成潛藏之危害；且其嗣後持該等槍、彈為本件殺人犯行，造成被害人喪失生命之死亡結果，所為自應予非難。

衡諸侯宏典前未能坦承犯行，於合議庭院審理時，終能自白認罪，且業以800萬元與被害人家屬達成調解，並已全數履行完畢等各節，就被告所犯非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑5年10月，併科罰金4萬元，就被告所犯共同殺人罪，處有期徒刑12年6月。又被告雖經宣告1年以上有期徒刑，然考量本案發生之原因及情節等各情，認無宣告褫奪公權之必要。另因被告尚有另案經判刑確定，考量被告定刑之利益，本件先不予定應執行刑。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

