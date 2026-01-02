退休前竟診斷出癌末，打拼一輩子的辛苦錢「勞保」該怎麼領？「生前領vs.死後領」：選錯少領64萬





經歷了大半輩子的辛勤打拼，終於準備迎接期待已久的退休生活時，他卻突然被診斷為癌症末期。

本該是含飴弄孫、安享晚年的年紀，卻被病痛與命運無情考驗，這無疑是人生最沉重的打擊。

此時，他所能做的，便是想辦法讓自己一生的努力與付出，換來的保障「勞保」能夠發揮最大效益──是選擇生前領，還是死後由家屬領？這不僅僅是數字的計算，更是他留給家人最後的深情與庇護……

退休前夕，診斷出癌末

近日，未滿60歲的勞工老盧正在規劃退休，沒想到卻被診斷出癌症末期，他擁有32年勞保年資，並且在最後3年內的平均投保薪資為36,000元。

由於早期家境困難，他很早便進入職場，並且為了讓父母過上好日子，努力工作。結婚後，他與丈夫一起分擔家庭的經濟重擔，但他常忽略健康檢查。最近，他因為日漸消瘦而到醫院檢查，結果被診斷出肝癌末期，後續情況不容樂觀。

生前領勞保一次領 vs. 死後由家屬請領差異

在確診後，老盧家屬聯繫了勞保達人張秘書，詢問如何處理勞保相關事宜。張秘書提醒，若勞保被保險人身故，家屬可選擇領取死亡給付、一次領或遺屬年金，並詳細分析「生前領一次領」與「死後家屬領一次領」之間的差異。

1、死亡給付試算

首先，根據老盧的情況，如果老盧身故後領取死亡給付，按照其36,000元的投保薪資以及35個月的計算，家屬可以領到的死亡給付為： 36,000元 × 35個月 = 126萬元。

2、生前請領一次領試算

老盧有32年的勞保年資，但由於年齡未滿60歲，最高能夠領取的年資上限為30年，因此有2年年資不被計算。在此情況下，按照30年的年資來計算，老盧能領取45個基數，金額為： 36,000元 × 45個月 = 162萬元。

試算結果，162萬元 - 126萬元 = 36萬元，由老盧親自請領勞保一次領，會比家屬領到的死亡給付還要有利。

3、生前領與死後家屬領的差別

除了死亡給付與生前一次領的差異外，另一個關鍵在於，若老盧在生前領取一次領，仍具有勞保身分的家屬可根據勞工保險規定申請「家屬死亡給付」。而如果死後由家屬領取一次領，必須從中扣除「家屬死亡給付」金額。

舉例來說，若老盧的配偶在他過世後提出家屬死亡給付，該配偶投保薪資為45,800，可以請領到的家屬死亡給付金額為： 45,800元 × 3個月 = 137,400元。

如果家屬在老盧身故後才提出一次領金額，就會變成領「差額金」，原本申請的家屬死亡給付137,400元，會從原本的162萬元扣除，因此最終可領取的金額為： 162萬元 - 137,400元 = 1,482,600元。

‧生前一次領+家屬死亡給付：162萬元 + 137,400元 = 1,757,400元 ‧死後請領+家屬死亡給付：162萬元 - 137,400元 = 1,482,600元

選擇不同的方式，兩者差異最多高達將近28萬；加上之前「生前一次領」與「死後請領（死亡給付）」相差的36萬元，由此可知，若老盧生前一次請領，家屬再申請家屬死亡給付，對家庭的保障更完整。

4、勞保請領順位

張秘書提醒，勞保的請領順位是固定的，無法自選受益人。根據規定，勞保的請領順序為：

(1). 配偶及子女 (2). 父母 (3). 祖父母 (4). 受撫養之孫子女 (5). 受撫養之兄弟姊妹

總結來說，勞工辛苦一輩子的錢，如果在生前選擇一次領，不僅能為自己在最後一刻提供應有的保障，還能讓家屬未來獲得額外的死亡給付，為他們提供更多支持。

而如果家屬等到勞工過世後再領取一次領，則需要扣除已經領取的死亡給付，最終領到的金額會較少。建議選擇最有利的方式，為自己和家人建立更完善的保障，避免畢生積蓄打水漂。

