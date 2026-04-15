退休前給校園驚喜！台南護專主任慨捐孔子像 盼學生兼備專業、人文溫度

生活中心／王文承報導

被世人尊為儒家學派創始人與古代重要教育家與思想家的孔子，其重視禮教、倫理與「有教無類」的教育理念，長久以來深植人心，成為華人文化中象徵智慧與師道精神的重要代表。國立臺南護理專科學校今（15）日於校園內舉行孔子像揭幕儀式，由校長黃美智、總務主任江明翰及多位關心教育發展的產學界人士共同出席見證，在隆重而溫馨的氛圍中完成揭幕，象徵學校在專業教育之外，進一步深化人文精神與教育價值的傳承。

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退休前給校園驚喜 台南護專主任慨捐孔子像



孔子像由總務主任江明翰慷慨捐贈。江主任表示，孔子一生倡導「有教無類」，始終是其從事教育工作的典範與精神依歸。多年來，他心中一直期盼能在校園中設立孔子像，以具體形式傳承教育理念，雖曾歷經不同任職學校皆未能如願，但在即將退休之際，仍期許自己完成此一心願。此次在校長支持下順利促成，不僅圓夢，也為校園留下深具意義的人文象徵。

國立臺南護專校長黃美智表示，校園中原已設有象徵護理專業精神的南丁格爾銅雕，如今再增設孔子像，讓專業與人文相互輝映，更期盼能潛移默化地影響學生，在專業學習之餘，培養尊師重道、關懷他人的人文素養。未來，學校也將持續結合多元資源，營造兼具專業深度與人文溫度的優質學習環境。

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