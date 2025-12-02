退休前要存多少錢？投資公司：年收入10倍資金才夠
許多美國退休人士在靠社會安全金過生活時，仍然面臨財務壓力。奧爾登（Alden）和史瓦茲（Dena Swartz）每月領取將近4000美元的社安金，然而，他們表示生活仍感拮据。根據USA Today報導，大多數美國人認為，除社會安全金之外，銀行存款至少需達100萬美元，才能過上舒適的退休生活。那麼，究竟退休人士能否僅靠社會安全金過上安逸生活呢？
USA Today聯繫全美各地以社會安全金為主要收入來源的退休人士，了解他們的生活狀況。不少案例都反映出，即便社會安全金能提供一定經濟支撐，是否能讓退休生活舒適仍取決於個人的生活方式和消費習慣。
蘭德爾（Gail Randle）和她的伴侶德拉沃佩（Mike DellaVolpe）每月僅領取2400美元的社會安全金，一年不到3萬美元，但他們表示生活還算過得去。73歲的蘭德爾說，「我們是節儉的人，我們家幾乎所有東西都是再利用的。但看起來很不錯，也都能正常用。」
但68歲的馬卡西尼（Sheri Makasini）在退休生活中卻面臨大挑戰。她曾擁有佛羅里達州一處房車園區的房屋，但她每月僅有1800美元的社安金收入，難以負擔相關開銷。除房屋本身的貸款，她還需支付每月800多美元的土地租金。最終她只好將房車出售。賣房扣除貸款後，將清償約1萬2000美元。對她來說，僅靠社會安全金難以維持基本生活開銷。
事實上，許多投資公司與新聞報導都建議，民眾若想維持現有生活水準，應在退休前存下相當於年收入十倍的資金。不過美國企業研究院（American Enterprise Institute）資深研究員比格斯（Andrew Biggs）表示，退休生活未必需要銀行存款高達100萬美元。他引述一份聯邦報告「家庭經濟與決策調查」（Survey of Household Economics and Decisionmaking）指出，儲蓄5萬至10萬美元，就足以支撐退休生活。
該調查詢問65至74歲的退休美國人，他們的財務狀況如何。約有85%的受訪者表示生活尚可。比格斯指出，退休後「人們的開支會大幅下降，工作時的那種競賽感在退休後會消失很多。」
實際上，美國社安金計畫，可能在未來出現資金缺口。為應對該問題，國會必須採取措施，要麼增加資金來源，要麼削減給付。然而，迄今為止，立法者對這兩種方案都缺乏足夠的政治意願。
根據U.S. News報導，密西根州布賴頓Foguth Financial Group總裁佛古斯（Michael Foguth）認為，目前長者勞工在退休時，以不同規則領取社會安全金的可能性很小。雖然理財專家認為社會安全制度可能會有變動，但大家普遍認為，這些變動不會影響接近退休年齡的勞工。休士頓Tanglewood Total Wealth Management的財富規畫主管芬斯塔德（Keith Fenstad）說，年滿50歲及以上的勞工可以預期，社會安全金在他們退休時仍會按照現行條款支付。
不過對於剛踏入職場的Z世代勞工來說，社會安全金未必能提供像年長一代那樣充足的退休保障。芬斯塔德指出，當國會對社會安全制度進行調整時，影響多半會落在距離退休仍有數十年的年輕族群，例如部分年份之後出生者的退休金領取資格可能會延後。
不過，年輕勞工仍有時間優勢，可以透過提早儲蓄和長期規畫來因應制度變動。芬斯塔德建議，年輕人應採取「睜大眼睛」的策略，了解潛在風險並採取行動。他並提醒避免追逐潮流投資，如迷因股票（meme stocks）或加密貨幣，應以穩健的長期投資策略為主。
另一名專家註冊社會安全金分析師康寧漢（Mark Cunningham）則建議，年輕人可將部分資金投入積極增長型投資以抵禦通膨，或透過購買年金，確保未來有穩定的終身收入。他認為，這種策略可讓Z世代在面對社會安全金可能的變動時，更有彈性與準備。
