退休前遇死劫！印度奪命設施斷兩截 英勇警救人殉職

（記者許皓庭／綜合報導）印度蘇拉卡漢工藝節（Surajkund Crafts Mela）於本月 7 日傍晚發生重大遊樂設施事故。一座載有 26 人的大型電動旋轉鞦韆在全速運轉中突然支架斷裂墜地，造成一名資深警督在搶救受困乘客時，不幸被隨後完全倒塌的設施擊中頭部殉職，另有 13 名乘客受傷送醫。目前當地警方已對現場安檢程序展開深度調查，釐清事故發生的具體責任歸屬。

圖／印度蘇拉卡漢工藝節（Surajkund Crafts Mela）於本月 7 日傍晚發生重大遊樂設施事故。（翻攝 Jayant Bhandari X）

根據《印度時報》與《NDTV》報導，該起意外發生於當地時間 7 日傍晚 6 時 30 分許。這座模擬巨浪效果的旋轉鞦韆在運轉過程中結構受損，起初僅有一側支架鬆脫，導致設施伴隨巨響傾斜墜地並卡在半空，現場尖叫聲不斷。多名乘客當時受困於座位上無法脫身，情勢極為危急。目擊攤商表示，巨大的撞擊聲與求救聲隨即引發在場群眾恐慌並紛紛尋找掩護。

事故發生當下，於場內執勤的警督賈格迪什（Jagdish Prasad）見狀立即衝上前試圖營救受困者，未料設施另一側支架隨後也應聲折斷，導致整個機械結構徹底傾覆。賈格迪什因走避不及，頭部遭到重物重擊，經緊急送醫後仍宣告不治。據悉，賈格迪什已在警隊服務長達 36 年，原定於今年 3 月正式榮退，卻在履行職責的最後階段英勇殉職，令當地警界與民眾深感痛心。

圖／事故發生當下，於場內執勤的警督賈格迪什（Jagdish Prasad）因頭部遭到重物重擊，經緊急送醫後宣告不治。（翻攝 Jayant Bhandari X）

事實上，該活動會場的公安管理早已出現漏洞。在鞦韆斷裂意外發生的一小時前，會場入口的一處大門也曾傳出倒塌，造成包含一名兒童在內的 2 人受傷。接連發生的公共安全事故，讓外界對主辦單位的安檢機制產生嚴重質疑。雖然主辦方宣稱每日皆由專責委員會進行安全檢查，但設備老化與維護不力的爭議已成為輿論焦點。

目前受傷的 13 名乘客仍在醫院接受治療。當地警方已全面封鎖現場，針對遊樂設施的結構完整性及過往維修紀錄進行調查，並承諾將嚴懲失職的相關承包廠商。這起悲劇再次為印度大型節慶活動的設施安全敲響警鐘，如何落實高風險器材的實質檢測，已成為當地政府必須面對的急迫課題。

