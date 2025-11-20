退休勞工安心了！勞保條例修正送立院 政府最後支付責任明確化

財經中心／王文承報導

行政院會今（20日）通過勞動部擬具的《勞工保險條例》第66條及第69條修正草案，並將函請立法院審議，以保障制度的穩健運作。（圖／記者盧素梅攝影)

為確保勞工保險基金流量穩定，行政院會今（20日）通過勞動部擬具的《勞工保險條例》第66條及第69條修正草案，並將函請立法院審議，以保障制度的穩健運作。

勞動部表示，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自109年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，在搭配多元投資下，基金規模已達新台幣1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。因此提出勞工保險條例第66條、第69條修正草案，修正要點如下：

一、政府撥補為勞工保險基金來源，定明由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之。

二、勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討。

勞動部進一步表示，勞保是國家辦的社會保險，政府會負最後支付責任，並視政府財政，爭取以維持過去年度撥補金額為原則續編預算撥補勞保基金。未來在立法院審議時，將秉持開放態度溝通討論，期能早日完成修法程序，明確保障作法。

