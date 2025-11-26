退休即跳槽英特爾...台積電開告羅唯仁！智慧法院：聲請人提起聲請「定暫時狀態處分」

針對前資深副總羅唯仁退休後隨即跳槽英特爾一事，台積電昨日宣布提起訴訟，對此受理該案的智慧財產及商業法院今（26日）表示，聲請人台灣積體電路製造股份有限公司對相對人羅唯仁提起聲請定暫時狀態的處分案件，本院受理後隨即進行電腦分案作業，經分案號為114年度民暫字第19號，本案由王碧瑩法官審理，承審法官收案後將儘速閱卷並依相關規定審理。

面對羅唯仁洩密疑雲，台積電昨發出聲明，表示已依據公司與羅唯仁的聘僱合約書、任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定，向智慧財產及商業法院提出訴訟。

對此，智慧財產及商業法院今發布新聞稿，表示聲請人台灣積體電路製造股份有限公司於25日對羅唯仁提起聲請定暫時狀態之處分案件，經受理後隨即進行電腦分案作業，經分案號為114年度民暫字第19號，本案由王碧瑩法官審理，承審法官收案後將儘速閱卷並依相關規定審理。



據解釋，「定暫時狀態處分」是指法院在案件尚未審理終結前，為避免當事人權利受到重大損害或防止爭議惡化，所做的臨時性處分決定。



台積電聲明提到，即便羅唯仁2024年調任為「企業策略發展部」資深副總，仍要求研發部門開會、提供資料，讓他了解研發中、未來規劃的先進製程技術；而今年七月底進行離職面談時，羅唯仁稱赴學術機構任職，但無提及去英特爾，可能使用或洩漏台積電的營業秘密，故採取法律行動。

