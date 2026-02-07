退休只要450萬？ 「月領4萬」台大教授教導存錢法

台北市 / 綜合報導

退休金到底要存多少才夠？現在有台大教授分享，只要投資本金存到450萬，加上勞退與勞保費用支應，65歲退休後就能月領4萬！這對許多晚起步的投資人來說，覺得離退休又更近一步了。不過專家提醒，這金額雖然相對友善，但可能出現許多風險，來看我們的分析。

要存多少退休金，許多人掐指一算，都覺得要千萬起跳，民眾說：「差不多3000萬吧。」民眾說：「最少3000萬。」以現在的物價來講，這數字聽了，讓很多人感到無力，對晚起步投資的人來說，更覺得輪不到自己，但現在有台大教授提出，65歲退休想要月領4萬，其實只要「投資本金」存450萬就夠。

不過，要靠勞保、勞退支撐，分成3層次，一，到時勞保年金每月平均2萬，二，勞退帳戶每月約有5千，兩者相加，就有2萬5，距離4萬缺口只剩1萬5，以4%提領法則來算，就會得出450萬的投資本金。

財經專家雨果說：「你最晚最晚要從50歲開始，就要開始做這件事情，每個月投資1.5萬到8%投資組合理，達到450萬退休金目標。」專家表示，如果投資標的年化報酬抓8%，資產約9年就能翻倍，這代表不用從20歲開始累積，資產成長仍有彈性空間，但投資本金只存450萬，會有風險嗎？

財經專家雨果說：「4%提領法則只是參考，股市表現不好的時候，有時候只能一個月領到一萬而已。」除了基本開銷，如果還需支應房租，或需要支付大額的醫療費，四萬元會很吃緊，再加上通貨膨脹，四萬元只會愈來愈不夠用。

專家建議年輕人，應以1500萬到1800萬本金為目標，愈早規畫退休金，就愈有可能，在不需靠勞退跟勞保支撐的情況下，提早退休。

