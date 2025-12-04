退休國小校長失聯4天斷魂玉山後四峰！家屬悲慟接回遺體 只盼「一件事」

62歲郭姓退休國小校長上月與6名山友攀登玉山後四峰時，中途留在原地煮茶休息，不料竟釀悲劇。圖／翻攝自臉書社團「靠北登山大小事」

新北一名62歲郭姓退休國小校長上（11）月27日與6名山友攀登玉山後四峰時體力不支，中途留在原地煮茶休息，領隊蔡姓男子則繼續前行，直至抵達山屋休息近2小時、經團員提醒才意識情況不對，展開尋找。然而，入夜後路面結冰，他在距離郭男約400公尺處折返，隔日凌晨2點才報案。郭男最終被發現陳屍邊坡，已身亡4日。消息曝光後，山友紛紛建議家屬控告領隊，但家屬則希望此事能「喚醒大家互助合作的精神」。

校長體力不支脫隊 夜間搜救延誤惹議

據悉，7人登山隊伍從鹿山往圓峰山屋途中，62歲郭姓退休校長因體力下降，主動提出想在原地休息並煮茶水。蔡姓領隊未多加詢問便繼續前行，使郭男因此脫隊。晚間18時抵達山屋後，領隊讓團員休息2小時，直到20時許在其他團員提醒下才展開搜尋。但山區入夜後氣溫驟降、地面結冰，領隊最終在距離郭男約400公尺處折返，並於隔日凌晨2時才報案。此延誤被質疑錯失黃金救援時間，引發山友強烈不滿，呼籲家屬控告領隊遺棄罪，避免悲劇重演。

失聯4日後尋獲 家屬悲痛迎回遺體

歷經4天搜救，1日清晨6時許有山友於距離圓峰山屋約1.2公里處發現一名男子倒臥邊坡，立即通報消防局。搜救人員於7時抵達現場，確認為失聯的郭姓校長，10時39分將遺體轉送至圓峰山屋安置，並於3日成功以直升機吊掛下山。家屬在地面迎接，心情悲痛又複雜，只盼得以讓親人回家。詳細死因仍待相驗釐清。

家屬感謝救援者 盼事件喚起「互助精神」 避免憾事再發生

家屬事後在臉書社團「靠北登山大小事」發文向搜救人員、協作與山友表達感謝，表示這些天持續關注所有救援更新，也深知大家的付出，並相信亡者亦能感受到。他們指出，不少目擊山友為避免郭男遭誤解，願意說出實情，家屬深表感激。對於部分不了解情況的網友評論，家屬表示郭男生前熱心善良，相信他也會選擇原諒；並強調他一向以「風淡雲輕」為座右銘，崇尚和諧，不希望因這起事件引發爭吵。

家屬期望這次意外能提醒所有山友，隊伍之間的互相照應與多一分關懷，或許就能挽回一條生命。他們相信郭男一生行善結緣，已完成此生任務，希望經過這件事後，能喚醒大家互助合作的精神，「多關懷一下身旁熟悉及不熟悉的人，或許因為您的關懷能救回一條保貴的生命！」

玉管處提醒：後四峰地形艱困 夜間更易迷失失溫

玉管處指出，玉山後四峰以陡峭、高海拔與長距離聞名，其中，鹿山路段更是「先降後升」的高難度路線，體能消耗巨大，有「去得了、回不來」的風險。若隊伍行進間距拉大或有成員落單，加上夜間低溫與風寒效應，極易造成迷途、失溫等危險，呼籲山友務必結伴同行、確保隊伍完整。



