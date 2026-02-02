退休基金年終豐收！勞動基金收益連二年破兆 新制勞退3月分紅5.87萬

新制勞退有效帳戶1272萬戶計算，3月平均每位勞工分紅約5.87萬元。廖瑞祥攝



勞動基金在2025年繳出好成績！整體勞動基金截至去年12月底止規模為7兆7925億元，由於台股表現相對穩健，光是12月單月收益就有1415億元，全年投資收益數為1兆1177億元，連續兩年破兆元，收益率為16.06%。而新制勞退基金收益數7469億元，若以目前參與收益分配的新制勞退有效帳戶1272萬戶計算，3月平均每位勞工分紅約5.87萬元。

根據統計，新制勞退基金運用規模為5兆1795億元、收益率15.60％，舊制勞退基金運用規模為1兆658億元、收益率22.53％，勞保基金運用規模為1兆3035億元、收益率15.57％；就保基金運用規模為1825億元、收益率1.44％；職保基運用規模為381億元、收益率1.89％；積欠工資墊償基金運用規模為231億元，收益率11.41％。

廣告 廣告

受衛生福利部委託管理之國民年保險基運用規模為7099億元，收率為15.52％；受農業部委託管理的農民退休基運用規模為268億元、收益率為15.41％。勞動基金加計受託管理之國民年保險基及農民退休基，總運用規模達7兆6859億元，全年評價後收為1兆1361 億元，收率為16.57％。

基金局說明，2025年上半年受到美國對等關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新台幣匯價亦劇烈起伏，導致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動，而後雖因美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，又通膨趨勢及貨幣政策調整預期帶動市場信心回穩。

然而，受到地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作之難度；而台股受惠於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健使得大盤指數獲得推升。

基金局指出，依照投資績效來看，整體勞動基金近十年平均收益率為8.58％，國保基金近十年收益率為8.99％，而近五年平均收益率分別為10.33％及10.59％，投資績效穩健。

展望2026年，基金局認為，台灣供應鏈競爭仍具優勢，但仍要關注關稅政策及地緣政治風險，將會密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，提升基金長期投資效益。

更多太報報導

1300萬勞工注意！勞退金5大變革上路 月領、一次領設「猶豫期」

保全人員注意！最低工資調至29500元 勞動部：超時加班須另計

4年來新低！稅收增幅低於GDP增速 2025年租稅負擔率降至13.3%