退休夢「啪」一聲沒了！妻子沉迷2事燒光存款 丈夫聽完當場崩潰

退休夢「啪」一聲沒了！妻子沉迷2事燒光存款丈夫聽完當場崩潰。示意圖／Freepik

許多人年輕時努力工作存錢，為得就是讓退休後能好好享受生活，然而日本有一名男子自29歲與太太結婚後，把全部的錢都交給他管，即便有著超過140萬的年薪，每個月也只有6000多元的零用錢，豈料這麼節省了半輩子，退休前竟被太太告知存款只省下42萬元，得知原因後讓他當場崩潰。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，一名現年63歲的A男自大學畢業後，就在東京某建築材料公司上班，至今已工作將近40年，最高年薪可達700萬日圓（大約140萬元新台幣）。

他在29歲時與太太結婚，並將所有存款都交給對方打理，自己也相當節省，每個月只領3萬日圓的零用錢（大約6000元新台幣），這樣的習慣維持了好幾十年，期間不曾抱怨過工作，也幾乎不休假，為得就是能在退休後能夠「自由的生活」。

然而，距離退休只剩短短2年，太太某天神情嚴肅地對他說「我需要找你單獨談談」，並指著桌上的存摺，表示家中存款大約剩下200萬日圓（大約40萬元新台幣），突如其來的消息讓A男心情瞬間掉進谷底。

A男表示，自己除了每個月的固定積蓄，60歲時還領過1500萬日圓（大約300萬元新台幣）的退休金，即便拿一部分還了房貸，應該還會剩下不少錢，如今卻幾乎被花光，讓他相當震驚。

面對先生的質問，妻子娓娓道來，表示自己起初也相當節省，不過近年迷上精品，更愛上韓國明星，當起了追星族，甚至聽信了網路上一名自稱有相同處境女子的話術，將先生剩餘的退休積蓄全部拿去投資，最終對方無預警消失，幾乎全部的錢都被騙走。

妻子表示，自己「一直在維持家計」，反批先生收入驟降也是造成問題發生的關鍵，A男則無奈說道，平時工作相當忙碌，自己相當盡責，對於零用錢也沒有多要求，因此很少和對方談論財務問題，「如果事先跟我商量，就不會發生這種事情了」，妻子則反嗆，兩人幾乎沒有交流，「那我什麼時候該徵求你的意見呢？只怪我一個人，這太奇怪了」。

事實上，日本不少傳統家庭都會由妻子管理家中財務，且由妻子決定丈夫每個月的零用錢，根據SBI新生銀行《2024年上班族零用錢調查》，日本男性每個月零用錢（含午餐費用）為3.9萬日圓（大約7800元新台幣），顯示出日本男性長期過著節儉的生活。

該案也反映出家庭缺乏溝通導致的財務糾紛，專家建議，若想避免相同情況發生，夫妻應定期分享彼此看法，並檢核財務狀況，若以「我信任你」心態面對，恐怕讓看似平穩的生活有破裂的可能。



