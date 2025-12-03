退休夫妻坐擁3千萬！因「做1舉動」兩兒媳婦秒變臉 晚年生活被自己毀滅

財經中心／王文承報導

許多擁有一定財產的父母，都希望在離世前做好分配規劃，避免孩子產生糾紛，但提前公布遺產安排，恐讓原本和樂的家庭提早陷入金錢紛爭。（示意圖／PIXABAY）

許多擁有一定財產的父母，都希望在離世前做好分配規劃，盼能避免孩子間因繼承問題產生糾紛。然而，提前公布遺產安排，有時反而會喚醒人性深處的貪念，讓原本和樂的家庭提早陷入金錢紛爭，甚至破壞了原本安穩無憂的晚年生活。

退休夫妻擁3千萬1舉動兒媳變臉



根據《The Gold Online》報導，一對來自神奈川、年約67歲的橋本夫妻（化名），原以為提前公開財產規劃能促進家庭透明、避免爭產。不料卻意外點燃一場「提前的財富爭奪戰」，不僅兩位兒子先後開口請求資金支援，連媳婦也加入比較與抱怨的行列，使夫妻倆原本平靜的退休生活瞬間失衡。

橋本夫妻退休後，靠著每月約26萬日圓（約新台幣5.2萬元）的年金，再加上多年積蓄的3800萬日圓（約新台幣760萬元），生活十分穩定，房貸已清，兩個兒子也各自成家。他們原以為終於能專心享受銀髮旅遊與陪伴4名孫子的悠閒時光。

直到某年農曆新年聚會，夫妻倆首度向兒子們透露未來資產分配的初步規劃：積蓄將留下一半給孩子，房產未來出售後由兩兄弟平分。他們強調是為了透明，避免日後出現爭端。兒子們當下都表現平靜，沒想到幾天後態度急轉直下。

兩兒媳婦秒變臉 晚年生活被自己毀滅



小兒子率先提出需求，表示受到疫情影響及家庭支出增加，希望父母能提前資助部分費用。大兒子隨後也坦承希望能「提前獲得贈與」。面對兩邊同時求助，夫妻倆雖擔心老年醫療及照護開銷，但仍在心軟下提出折衷：若提前提供部分資金，日後若需長照，兩兄弟須共同承擔責任。

然而，更大的壓力才正要開始。原本只想補貼4位孫子的大學學費，但粗估若每位就讀四年制大學、即便只負擔一半費用，整體支出也可能高達1000萬日圓（約新台幣200萬元），成為財務負擔的起點。

隨著家中財務狀況公開，兩位媳婦也開始私下比較誰家得到較多支援，從紅包金額到育兒補助都成為討論焦點。更甚者，兩名兒子變得更頻繁返家，甚至不避諱直接提出各種金錢要求，包括教育費、生活補助等，讓夫妻倆感到身心俱疲。

橋本夫妻無奈表示：「我們以為提早說清楚可以避免紛爭，沒想到反而成了導火線。」甚至開始後悔是否過早曝光資產狀況。他們苦笑說：「也許等到我們把錢都花光了，孩子們就不會再來要了。」

