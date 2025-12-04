退休夫妻談3千萬遺產怎分配！兒媳瞬間變臉「提前搶錢」

根據日本媒體報導，一對來自神奈川縣、年約67歲的橋本夫妻，在某次農曆新年家庭聚會中，首度向兩個兒子透露未來的資產分配規劃。夫妻倆表示，他們擁有3800萬日圓的積蓄，約合新台幣760萬元，計劃將一半留給孩子，房產未來出售後也由兩兄弟平分。他們強調此舉是為了財務透明，避免日後出現爭端。

橋本夫妻退休後，每月靠著約26萬日圓的年金生活，相當於新台幣5.2萬元，加上房貸已經清償完畢，原本過著相當穩定的生活。兩個兒子都已各自成家，夫妻倆正期待能夠專心享受銀髮旅遊，以及陪伴4名孫子的悠閒時光。

然而，財產公開後僅僅幾天，情況便急轉直下。小兒子率先開口，表示受到疫情影響以及家庭支出增加，希望父母能夠提前資助部分費用。大兒子隨後也坦承，希望能夠提前獲得贈與。面對兩個兒子同時提出的資金需求，夫妻倆雖然擔心未來的醫療及照護開銷，但最終仍在心軟之下提出折衷方案：若提前提供部分資金，日後若需要長期照護，兩兄弟必須共同承擔責任。

財務壓力並未就此結束。橋本夫妻原本計劃補貼4位孫子的大學學費，但經過估算發現，若每位孫子就讀四年制大學，即便只負擔一半費用，整體支出也可能高達1000萬日圓，約合新台幣200萬元，這成為沉重財務負擔的起點。

更令人困擾的是，隨著家中財務狀況公開，兩位媳婦開始私下比較誰家得到較多支援。從紅包金額到育兒補助，都成為她們討論與抱怨的焦點。兩名兒子返家的頻率明顯增加，而且不避諱地直接提出各種金錢要求，包括教育費用、生活補助等項目，讓夫妻倆感到身心俱疲。

橋本夫妻無奈地表示，他們原本以為提早說清楚財產分配可以避免紛爭，沒想到反而成了導火線，破壞了原本和諧的家庭關係。他們開始後悔是否過早曝光資產狀況，甚至苦笑地說，也許等到他們把錢都花光了，孩子們就不會再來要了。這起案例凸顯了提前公開遺產規劃可能帶來的風險，也提醒了許多家庭在處理財產分配時需要更加謹慎考量。

