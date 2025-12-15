退休夫婦返家夢碎 妻外出買菜遭「毒駕」撞斃

死者丈夫接獲噩耗，妻只是外出買菜，竟遭毒駕撞亡。（圖／TVBS）

基隆市發生一起嚴重毒駕車禍，55歲楊姓駕駛駕車衝撞路邊車輛及行人，造成一名55歲林姓婦人死亡。死者原與丈夫計劃退休後返回台南老家生活，卻在外出買菜時遭遇不基隆市發生一起嚴重毒駕車禍，55歲楊姓駕駛駕車衝撞路邊車輛及行人，造成一名55歲林姓婦人死亡。死者原與丈夫計劃退休後返回台南老家生活，卻在外出買菜時遭遇不幸。肇事者楊姓駕駛有40項前科，曾因毒品入監服刑，此次毒駕釀成悲劇，讓一對退休夫妻的返鄉夢碎，讓人不勝唏噓。

死者丈夫接獲噩耗，妻只是外出買菜，竟遭毒駕撞亡。（圖／TVBS）

這起驚悚車禍不僅造成周圍汽機車受損，更導致行人慘遭波及。肇事車輛追撞一輛黑色汽車，車頭、車尾擠成一團。55歲林姓婦人首當其衝，雖然緊急送醫搶救，仍因傷勢過重不治身亡。死者丈夫穿著褐色外套，一臉憂心地與葬儀社人員交談。他在妻子送醫急救後接獲噩耗，悲慟不已。

鄰居表示，死者是個顧家型的人，平時不太外出交際。這對夫妻都已退休，最近正準備賣掉基隆的房子，搬回丈夫在台南的老家居住，甚至已經在當地購買了房子。林姓婦人事發當天早上到仁一路的蔬果店買菜，出門很久未返家，丈夫等不到妻子且打電話無人接聽，焦急地前往派出所報警，卻收到妻子遭車禍的噩耗。

事故中還有其他受害者，一名停在路邊等妻子買菜的林先生，他的車尾被撞爛，人也感到身體不適。林先生表示，自己坐在車上時突然被撞上，下車時都不清楚發生了什麼事，頭暈想吐。警方在肇事車輛上發現喪屍煙彈，經唾液快篩確認55歲楊姓駕駛為毒駕。

楊姓駕駛曾因毒品入監服刑，擁有40項前科紀錄，此次毒駕造成一條人命喪失。原本計劃一起返回南部養老的老夫老妻，如今只剩下一人帶著回憶獨自前行。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

