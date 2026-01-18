退休好生活》住院斷炊 3條件可申請傷病給付

勞工因疾病住院或治療期間無法工作，導致薪資中斷，除了健保給付醫療費用外，還可向勞保申請「傷病給付」補貼部分薪資損失；勞保局說明，勞保傷病給付的目的，在於補助被保險人因傷病「治療期間無法工作」所造成的薪資損失，因此必須同時符合「不能工作」、「未取得原有薪資」及「仍在治療中」三大要件才能申請。

勞保局提到，若勞工在傷病期間仍能正常工作，或雇主照常給付原有薪資，原則上不得請領傷病給付，不過，若是請特休、排休、彈性假、輪休或補休等假別，仍取得原有薪資，則不受影響，仍可依法請領，此外，即便雇主在傷病期間僅提供「部分薪資」，也符合請領資格。

勞保局提到，給付範圍方面，普通傷病僅補助「住院治療期間」，門診休養時間並不納入，若屬職業災害，則住院與門診治療期間皆可請領；至於給付標準，普通傷病給付為被保險人平均月投保薪資的5成，最長可領6個月，若事故發生前勞保年資累計滿1年，最長可延長至1年。

不少勞工疑惑，為何住院期間還須扣除前3天，勞保局表示，多數國家在社會保險制度中，對傷病給付皆設有「等待期」，台灣規定自無法工作第4日起發給，前3天不予給付，此作法是為在保障被保險人基本權益的同時，又兼顧保險基金財務負擔，讓基金能集中資源支應重傷、重病者的長期給付。

以某廠員工為例，因腎炎住院18天，出院後仍需在家休養，一個月未領薪水，依規定，僅能申請住院期間的傷病給付，扣除等待期3天後請領15天，若其住院前6個月平均月投保薪資為3萬6000元，則可領取9000元傷病給付。