退休好生活》勞工失蹤免驚 勞保可續、災保可退

勞工保險及勞工職業災害保險為在職保險，當勞工不幸失蹤，家屬往往會擔憂是否會失去加保資格，而雇主也會困惑是否該繼續為勞工辦理加保，為此勞動部說明，勞保方面可持續用原投保薪資加保，而災保方面則因無職災保障需求，可以進行退保。

勞動部表示，為保障失蹤勞工及其家屬之保險權益，並考量勞雇雙方保費負擔能力，雇主可以比照勞工保險條例第9條規定，繼續以原投保薪資為失蹤勞工加勞保，另因勞工於失蹤期間並無提供勞務，無職災保障需求，雇主可以比照勞工職業災害保險及保護法施行細則第13條規定為失蹤勞工辦理災保退保。

勞動部提到，雇主如為失蹤勞工辦理退保，不會影響家屬請領失蹤給付或死亡給付，依勞工職業災害保險及保護法第55條規定，被保險人於作業中遭遇意外事故致失蹤，自失蹤之日起發給失蹤給付；又被保險人受死亡宣告裁判確定死亡，其遺屬得依規定請領死亡給付。

在勞保部分，勞工在加保期間失蹤，遺屬得於失蹤勞工受死亡宣告判決確定死亡之日起，按退保當時的保險年資及平均月投保薪資，請領勞保死亡給付。另外也提醒，基於社會保險給付不重複保障原則，遺屬如有同時符合勞保、災保或國民年金保險死亡給付規定時，僅得擇一請領。

勞動部補充，失蹤給付為自被保險人失蹤當月起發放，而受領順序為配偶及子女、父母、祖父母等親屬，額度為被保險人失蹤之當月起前6個月平均月投保薪資70％發給失蹤給付，每滿3個月於期末給付1次，至被保險人生還之前1日或失蹤滿1年之前1日或依法宣告死亡之前1日止。