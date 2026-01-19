退休婦提款替「香港未婚夫」還債 警識破愛情詐騙老梗

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名陳姓老婦人，前往大安區一間銀行準備提領30萬元時，稱需要還款給融資公司，卻無法提出借據等證明，行員驚覺有異報案，警方到場了解後，陳婦才坦承是要替「香港籍未婚夫」還債，確認她落入愛情詐騙陷阱，警方隨即阻止將款項匯出，成功保住養老金。

大安警分局今表示，敦化南路派出所上周接獲富邦銀行安和分行通報，指稱一名已退休70歲陳姓婦人，原本欲提領100萬元，後改口提領30萬元，但無法提出合理用途證明，懷疑遭到詐騙，請求警方到場協助。

警方指出，員警到場了解後，陳婦起初稱生活費不足抵押房產，並向融資公司借貸周轉，因此需提領款項用以還債，由於她無法提出借據或還款證明，在員警及行員耐心勸說下，陳婦才坦承是打算替「香港籍未婚夫」償還債務。

經員警檢視陳婦LINE對話紀錄後，發現對方本月初開始每日噓寒問暖，再自稱與機場地勤人員有拉扯，而資金都被金管會扣留，且父親住院急需用錢等話術洗腦，研判為典型愛情詐騙手法。

警方說，在行員及員警極力勸說下，陳婦才恍然大悟驚覺受騙，隨後表示不再辦理相關交易，對於即時協助表達感謝之意。警方呼籲，詐騙集團常利用感情、親情或緊急事故為由，使民眾匯款或設定約定帳戶，民眾如過類似情形，務必提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

