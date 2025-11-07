退休師反年改…喊「繳不起10萬房貸」！律師酸：週休7日、月領5萬真辛苦

生活中心／彭淇昀報導

藍白主張停砍公教年金《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，由於朝野無法達成共識，司法法制委員會召委翁曉玲裁示，全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計冷凍期1個月後拼12月三讀闖關。對此，律師林智群表示，回顧部分反年改退休人員的心聲，暗酸「他們週休7日，一個月領5到7萬元，真的過得很辛苦」。

民進黨立院黨團公布最新民調，顯示近六成民眾支持年改繼續進行。（圖／記者楊士誼攝影）

律師林智群在臉書貼出去年貼文，並語帶諷刺，「我們來回顧一下反年改退休人士的心聲，他們週休7日，一個月領5-7萬元，真的過得很辛苦」。

林智群的舊文內容列出6類反年改民眾的心聲，如下：

1.有一名退休教師上政論節目時表示，政府不願傾聽軍公教人員的心聲，他下個月要去美國參加孩子的畢業典禮，15天總計要花費20萬元，藉此說明什麼叫同理心。

2. 退役中校賀先生受訪時表示，「聽到年改要砍退休金，花錢就變得很謹慎，會優先刪減旅遊預算。」

3.李來希：「反年改鬧場不丟臉，出國選廉價團才丟臉。」

4.旅行業者：「尤其是像退休的公教人員，通常都會選擇高價團。」

5.吳姓民眾由於月退減少1萬多元，自認無力繳交投資住宅房貸，只好以拍賣價急售。

6.退休老師：「年改後無法支付每個月10萬房貸。」

林智群最後還反酸，「恭喜恭喜，有小草的支持，退休公務員可以不用擔心了。放寬心，多出國，多買幾間房租給小草」。

