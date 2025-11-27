退休師白內障+散光霧茫茫 看食譜加鹽巴「3匙竟看成8匙」

65歲的周老師退休後熱衷烹飪與園藝，卻因白內障合併散光導致視力模糊、夜間行車出現嚴重眩光，甚至在料理時將食譜上的「3匙鹽」誤看成「8匙」，嚴重影響生活品質。經醫師評估後，她選擇「新一代延焦散光人工水晶體」搭配飛秒雷射輔助手術，術後成功擺脫眼鏡束縛，重拾生活熱情。

婦人因白內障合併散光導致視力模糊，甚至在料理時將食譜上的「3匙鹽」誤看成「8匙」，嚴重影響生活品質。

長庚醫院眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉醫師表示，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，但並非一發現就需立即手術，也不是一定要等到「看不見」才能處理。「當白內障症狀開始顯著影響日常生活品質，如閱讀、駕駛或工作效率下降，甚至造成安全風險時，就應考慮手術。」陳主任強調。

針對人工水晶體的選擇，陳宏吉主任指出，市售人工水晶體種類多元，但並非價格越高越好，而是需依照患者的生活型態與視覺需求，選擇最合適的類型。以周老師為例，考量她經常下廚、使用電腦查資料，加上希望減少戴眼鏡的需求，醫師推薦「新一代延焦散光人工水晶體」，不僅優化從遠距到中距離的視力，鏡片低夜間光學干擾的特性，也讓她夜間開車更有保障。

陳宏吉主任進一步解釋，過去健保給付的單焦點鏡片，往往無法滿足現代人多樣化的用眼需求。「新一代延焦段人工水晶體能讓患者在手術後獲得從遠距、中距到功能性近距離的清晰視力。」他說明，「中距離」是現代人日常生活中最常使用的視距範圍，例如開車看導航、使用電腦、下廚等，有助於減少日常眼鏡配戴需求。

對於散光問題，陳宏吉主任表示，新一代延焦段人工水晶體提供散光矯正鏡片選項，可在手術時一併解決散光。「散光會導致影像出現疊影或模糊，若能同時解決散光造成的模糊，視覺會更銳利與穩定，夜間開車時能看得更清楚、更安心。」

醫師建議合併散光的白內障患者使用飛秒雷射輔助手術，使人工水晶體可以更穩固、精確地植入。

在手術技術方面，長庚醫院引進飛秒雷射輔助白內障手術，透過AI智能數據計算加上精準操控，大幅提升手術安全性及精準度。陳宏吉主任說明：「傳統白內障手術是醫師使用手術刀進行關鍵步驟，雖然技術成熟，但仍可能因人為操作差異影響精準度。運用雷射取代傳統刀片，可降低對眼球的傷害，避免因超音波能量過強造成角膜內皮細胞損傷。」

陳宏吉主任也提醒，術前溝通非常重要，醫病雙方要詳細討論，根據自身用眼需求選擇合適的術式與人工水晶體，才能確保術後重現清晰視力。「臨床上建議合併散光的白內障患者使用飛秒雷射輔助手術，使人工水晶體可以更穩固、精確地植入，從而提升整體的散光矯正效果與術後視覺品質。」

