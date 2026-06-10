退休師首次買股砸40萬賺10萬！自認天才轉戰2投資 下場超慘
日本一名64歲的退休高中教師，因首次投資用200萬日圓（約台幣40萬）賺進50萬（約台幣10萬），開始認為自己是投資天才，後續竟將退休金投入高風險的虛擬貨幣與外匯槓桿交易，沒想到最終慘賠數百萬日圓，不僅養老的錢幾乎歸零，也導致家庭關係破裂。
據日本媒體《The Golden Online》報導，住在東京都的佐藤（化名）擔任高中教師30多年，4年前退休後，在同輩建議下開始使用網路證券APP，投入200萬日圓退休金購買IT相關股票。由於當時IT產業景氣正好，他買進的標的連續上漲，短短兩周就獲利超過50萬日圓。佐藤受訪時表示，「每天看手機資產一直增加，我開始覺得自己或許有投資天賦。」但誰也沒想到，這股新手運卻成了悲劇開端。
嚐到甜頭後，佐藤自學投資書籍，開始投入波動劇烈的虛擬貨幣與高槓桿的外匯交易。起初還是小額操作，但為了彌補虧損，他不願意認賠出場，不知不覺間，他終日緊盯盤勢，作息混亂，原本平穩的退休生活蕩然無存。佐藤最初投入的200萬日圓在一年後轉為虧損，他非但沒停損，反而從退休金帳戶再提領500萬日圓加碼。
結果佐藤在高風險操作下，資金迅速縮水，多次遭券商強制平倉，最終賠掉大部分退休金。且這些投資都是瞞著妻子進行，東窗事發後，妻子勃然大怒，至今仍只跟他講最低限度的話。
報導中指出，現在佐藤每周做幾次清潔兼職，賺取數萬日圓微薄收入。專家提醒，投資固然是增加資產的手段，若未正確理解風險，恐動搖老年生活根基，切記不能將養老的錢投入高風險操作，更不可將一時好運誤認為實力。
另根據日本金融經濟教育推進機構調查，70多歲男性普遍自認金融知識不足，且實際測驗中全錯或只對一題的比例偏高，顯示高齡者容易在不具備充分知識的情況下貿然投資。
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