退休後健檢空窗期 檢查三關鍵

許多長者退休後，因為少了公司健檢的機會，加上自身對健康檢查抗拒或無感，反而成為「健檢空窗期」的高風險族群。醫師指出，高齡者的健康狀況與年輕人不同，健檢項目不是做得多就好，更重要的是做得對，若忽略身體的幾大變化，可能錯過關鍵病徵、延誤治療時機。

美兆健康管理機構台北美兆診所副院長林美秀分享，一位80多歲仍在管理公司的董事長，健檢發現肺部有2公分的腫瘤，進一步確診為肺癌，立即手術處理，並且適切調整荷爾蒙及營養狀態，如今已90幾歲，身體狀況穩定，仍維持活躍生活。

「高齡健檢要做得對，不是做得多。」林美秀說，高齡者的健康狀況與年輕人不同，器官老化、荷爾蒙失衡、營養吸收不良，是造成長輩生活品質下降的三大核心因素。

首先是影像檢查，例如核磁共振（MRI）、低劑量肺部電腦斷層（LDCT），尤其針對腦部、肺部、肝臟等器官，常常「看起來沒事、但容易隱藏警訊」等重要項目。

其次是荷爾蒙檢查，例如腎上腺抗壓荷爾蒙（DHEA-S）、睪固酮、甲狀腺。荷爾蒙是人體的「指令系統」，年長者常因指令老化導致精神差、免疫力差、代謝差。

第三是營養檢查，例如抗氧化維生素、B12。高齡者常因牙口不好、偏好軟質食物，加上消化酵素不足，導致蛋白質攝取不足、抗氧化物易缺乏，進而影響細胞代謝所需要的營養，讓體力及生活品質更差。

林美秀提醒，隨著醫療進步，我們替高齡者優先考量的不僅是延命，更是活得有品質，希望他們不是每天在家吃藥，而是有體力旅行、有精神含飴弄孫、有食慾探索更多滋味。