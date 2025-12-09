退休後才驚覺，當初想的太簡單！離開職場16年的老黑：6個建議從容佈局第二人生





我退休得早，過去十幾年生活四周退休族年齡都比我大得多，看著他們的生活形態，心想等我們這代人老後，日子一定可以過得更精彩。

一轉眼年過六十，年歲相仿的同學，同事陸續離開職場，才發現四/五年級生在面對退休時，不見得比前輩考量更周全。

常見狀況是，度過一段蜜月期後，有人發現預想中的自由自在不如期待，興趣難持久，大把時間不知如何運用；有人發現原本忙碌的人際圈日漸萎縮，以前飯局不斷，現在只能在LINE上發長輩文；有人打算回歸家庭，卻發現連老伴都不挺，自己成了家中大型家具。

我本身也是在跌跌撞撞中走到現在，退休至今16年，不敢說過得多好，起碼學到一些經驗教訓，雖然每個人的家庭，經濟，健康狀況不一樣，但有些道理是相通的，以下是給退休新同學的一些建議。

1.養成運動習慣：

不是偶爾運動，是每天運動，偶爾休息，幫自己設計一套簡單但有變化的運動套餐，如快走，慢跑，騎車，重量，室內，室外等，份量不需很重，但一定要持久。運動的好處不只發達四肢，也強健頭腦，許多生活中的好點子都是在運動中生出來的。

2.好漢不提當年勇：

退休是人生全新階段，之前的成就，挫敗，榮耀，恥辱都已成歷史，活在過去就無法活在當下，更無法開創未來。人生經歷當然值得珍惜，但別忘了人生還在現在進行式，和老友敘舊沒問題，別沉湎其中或喋喋不休，成天講古再親近的人都受不了。

3.不要花太多時間理財：

退休族仍有必要理財，但必須符合長期，低風險，守紀律等原則，一旦選定標的心情就不要隨市場起伏起舞。多花精力在理財上不但不會賺更多錢，反容易賠掉老本，或起碼賠上時間和心情，人生至此，富貴已定，求穩就好，別再做發財夢。

4.做一件會做，喜歡做，有意義的事：

每個人都有愛做，會做的事，有人長期堅持，有人虎頭蛇尾，差別經常不在內容品質高低，而在『外界眼光』，前者只在意自己的學習成長，後者更關心他人是否肯定，如畫畫要開畫展，唸書要求學位等，短期內達不成目標就容易放棄。

5.和自己做朋友：

換種說法就是學會『獨處』，交朋友很好，但不要為怕孤獨交朋友，尤其是只能一起殺時間，不能一起學習成長的朋友。習慣獨處不會成為一個孤單老人，反而因為無需依賴而更有自信，自信則令人願意親近，這個道理適用於舊雨，新知，甚至家人。

6.去旅行吧：

『我們不是因為年老而停止玩樂，我們是因為停止玩樂才變老』，這個人生階段的旅行和年輕時不一樣，重點不在去哪，住哪，吃啥，買啥，或花多少錢，而是始終保有一顆好奇心，藉由活動腦袋得到滿足的同時，也藉由活動身體常保健康。

以上，不是過好退休生活的全部，卻是不可或缺，和（準）退休族共勉之！

