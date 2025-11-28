退休後更愛玩！ 雄獅揭樂齡三大旅遊訴求

台灣邁入超高齡社會，樂齡族的旅遊習慣也在悄悄改變。雄獅旅遊近期揭露最新樂齡旅遊趨勢指出，「為健康出走」、「不遷就旅伴」、「希望透過旅行交朋友」已成樂齡族的三大旅遊訴求。

雄獅於2018年推出樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」，今年滿七週年。雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，大批退休族群不再把旅行視為消遣，而是視為維持身心健康的重要方式，「許多人走進山林、親近自然後，心情變好、身體變好，也更願意走出家門。」

多日深度遊比例首度突破五成 樂齡族不再只想走馬看花

根據雄獅觀察，2019年國旅仍以一日遊為主，但後疫情時代樂齡族旅遊行為大幅改變，二日以上的多日行程比重在今年正式突破五成，創下新高。

廣告 廣告

黃信川指出，樂齡族的旅遊特性日益明顯，多數退休族希望以自己的步調享受旅程，不願再為配合團體而遷就，也不依賴他人決定節奏；他們更偏愛能慢慢深入體會的路線，願意花上兩到三天細細品味景點；同時也特別喜歡山林與鐵道的靜謐感，偏好穩定又舒緩的行程安排，讓旅行本身成為一種身心放鬆的儀式。「很多退休族走到某個年紀後反而比以前更忙，因為他們知道時間是自己的，希望每一趟旅行都值得。」

樂齡旅遊的「社交需求」大爆發 旅行變成交友活動

國立政治大學商學院教授別蓮蒂在活動中指出，後疫情時代的旅遊心理出現明顯變化，人們既渴望個人空間，也渴望群體溫度，這讓樂齡旅遊出現新的現象：「不再需要固定旅伴，反而更享受在團體中交新朋友。」

許多年屆樂齡的旅客在參團後建立新的生活圈，有人一年參加「大人囝仔」近30次，成為名副其實的「國旅玩家」，也因為旅行結識新朋友，促使身邊親友更願意踏出家門。

樂齡人才需求增加 從「為健康出走」走向「成為人生領隊」

樂齡族不只想旅行，也希望能再次在社會發光。黃信川表示，許多退休人士擁有大量職涯歷練，因此雄獅與台灣樂活永續協會計畫針對這類族群開辦導覽技巧、領隊技巧、樂齡志工培訓，未來可媒合至有意願聘用樂齡志工或員工的單位，讓樂齡族從一開始的「為健康出走」，逐步成為「走出健康，並為他人帶來健康」的旅遊行動者。

在需求改變的當下，樂齡旅遊已不再只是跟團旅行，而是健康管理、社交拓展與人生第二曲線的延伸。業界預期，台灣的樂齡旅行市場將持續擴大，成為旅遊業不可忽視的重要主力。